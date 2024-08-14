¿Hermana de Nodal prefiere a Cazzu sobre Ángela Aguilar? El detalle que la delataría

Video ¿Nodal y Ángela Aguilar se casaron con “contrato de fidelidad” de por medio?: registro civil responde

Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio el pasado 24 de julio, en una ceremonia realizada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

En tan importante momento, los ahora esposos contaron con la compañía de sus papás, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, y Cristy Nodal y Jaime González, según revelaron las fotografías oficiales del evento.

La cantante también tuvo el respaldo de dos de sus hermanos, Aneliz y Leonardo; sin embargo, aparentemente, ese no fue el caso del sonorense.

En las imágenes de la boda, compartidas por el papá de la novia en redes sociales, no aparecen los hermanos menores de Nodal, Amely y Jaime Alonso.

Hermana de Nodal no es ‘amiga’ de Ángela Aguilar, pero sí de Cazzu

Hasta la fecha, Amely, quien es más chica que Nodal, no ha aclarado si en realidad no estuvo presente en el enlace nupcial.

Lo que ha sido evidente, de acuerdo con People en Español, es que la ‘influencer’ se ha mantenido alejada de la relación entre Christian y Ángela Aguilar.

De hecho, la joven mamá todavía no sigue en Instagram a su nueva cuñada, pese a que esta sí la tiene agregada en sus seguidos.

Hermana de Nodal no sigue a Ángela Aguilar en Instagram. Imagen Amely González/Ángela Aguilar/Instagram

A diferencia de lo que ocurre con la intérprete de ‘Qué agonía’, la creadora de contenido sí es ‘amiga’ en la plataforma digital de Cazzu, ex del compositor, aunque no es correspondida.

Hermana de Nodal sigue a Cazzu en Instagram. Imagen Amely González/Cazzu/Instagram

En junio, Cristy Nodal compartió un video en el que recordó el día que renovó sus votos con su pareja Jaime González.

En una postal de aquel instante se puede apreciar juntos al cantautor de ‘Adiós amor’, la rapera argentina y a Amely, por lo que se comprueba que sí convivían.

Hermana de Nodal y Cazzu conviviendo. Imagen Cristy Nodal/Instagram

Según el mencionado medio, la tía de Inti y la ‘Nena trampa’ mantenían un buen vínculo mientras ella era novia de Christian.

Cazzu borra todo recuerdo de Nodal

Mientras trasciende que la hermana de Nodal aún sostiene su nexo con Cazzu, al menos vía plataformas digitales, esta decidió recientemente eliminar de las mismas el recuerdo del padre de su retoño.

La exponente del género urbano quitó todas las publicaciones que contenían retratos de Christian o de Inti y únicamente dejó tres que son sobre la gira que hizo en Argentina en 2023.