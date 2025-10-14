Hallan sin vida a modelo y su hija en apartamento: "inusual olor” alertó sobre su muerte

Video Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

La modelo e ‘influencer’ brasileña Lidiane Aline Lourenço, y su hija, Miana Sophya Santos, fueron halladas sin vida en su apartamento en Río de Janeiro, luego de que sus vecinos reportaran un “olor inusual” en el edificio.

De acuerdo con medios locales como G1, UOL Notícias y R7, las mujeres, de 33 y 15 años, fueron encontradas sin vida el jueves 9 de octubre por elementos del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, quienes tuvieron que forzar la puerta de su apartamento para poder entrar.

Las autoridades localizaron el cuerpo de Lidiane en una de las habitaciones, mientras que el de su hija en la sala. Según los primeros reportes, ambas llevaban varios días sin vida y, según afirmaron algnos de sus vecinos, no se les veía a ambas desde hacía cinco días.

Lidiane era modelo e influencer. Imagen Lidiane Aline Lourenço / Instagram

Lo que se sabe de su muerte

Según reportes de CNN Brasil, la Comisaría 16 realizó un peritaje en el lugar de los hechos, donde no fueron hallados indicios de violencia. Aunque los cuerpos ya fueron sometidos a una autopsia en el Instituto Médico Legal (IML), aún no se ha determinado la causa de su muerte.

En un comunicado divulgado por el despacho de abogados Senna Advogados, los familiares de la modelo e influencer informaron que Lidiane mantenía una cercana relación con su hija, quien se había trasladado a la ciudad de Río de Janeiro recientemente para vivir junto a su madre, después de cursar estudios en la escuela EEB Irmã Irene, en Santa Cecília.

Además, desmintieron la versión de que Lidiane había abandonado sus estudios en medicina para “trabajar como influenciadora digital”. Asimismo, pidieron respeto ante el difícil momento que atraviesan.

“Considerando que aún no hay pruebas sólidas de lo que realmente sucedió, pedimos a la prensa y al público en general que esperen las purificaciones oficiales, evitando la difusión de información no confirmada que solo aumenta el sufrimiento de todos los que amaban a Lidiane y Miana Sophia”, sentenciaron.

Así se confirmó la muerte de la 'influencer' brasileña Lidiane Aline Lourenço. Imagen Lidiane Aline Lourenço / Instagram

¿Quién era Lidiane Aline Lourenço?

Lidiane Aline Lourenço tenía 33 años y era madre de Miana Sophya, quien tenía 15 años.

De acuerdo con el comunicado de sus familiares, la joven era modelo e influencer. Sin embargo, también estaba inmersa en sus estudios de medicina.

En mayo de 2024, Lidiane aseguró en sus redes sociales que se encontraba emocionada por recibirse como médico.