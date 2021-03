Giran orden de aprehensión contra Gonzalo Peña por ser presunto coautor en la violación de Danny Berriel

"Me paré, me pasé a la cama, él (Ojeda) me siguió y yo le decía que me dejara en paz […], después de rogarme se salió del cuarto. Me quedé dormida, desperté porque ya me estaba penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock", dijo en aquel video bañada en lágrimas y aseguró que Peña no hizo nada para detener las acciones de su amigo, "ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos".