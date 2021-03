Gonzalo Peña es suspendido de '¿Qué le pasa a mi familia?' por presunta complicidad en abuso de Danny Berriel

La intérprete dio a conocer públicamente la supuesta agresión sexual que sufrió el pasado viernes 5 de marzo, por medio de un video de Instagram. Berriel narró que Ojeda y Peña comenzaron a hacerle tocamientos contra su voluntad en una casa de Acapulco, después de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas: "Yo les dije que ya quería irme a dormir, no pasaron ni 2 minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome, jamás me preguntaron, me paré y había un sillón en frente de las camas y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado".