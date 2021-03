Para Daniela Berriel, la salida de Gonzalo Peña de la novela de Juan Osorio era “necesaria”

Al ser cuestionada sobre la manera en que su presunto agresor habría puesto en tela de juicio sus denuncias, argumentando que su profesión de actriz no la hacía creíble, la presentadora mexicana se mostró confundida y expresó: "A mí todavía me sigue sorprendiendo que haya todavía un pensamiento de ese tipo porque ahí están discriminando, ahí están con estereotipos".

Aunque Berriel hizo la denuncia el mismo día de la supuesta violación, decidió hacerlo público casi un año después debido a que no hubo avances: "Estuve en comunicación con las autoridades que llevaban mi caso y les estaba dando las nuevas pruebas de que me habían 'hackeado' el WhatsApp, de que me seguían contactando y solamente me daban largas. Me decían que tenía que esperar porque estaba en vías de investigación y que tenía que ser paciente".