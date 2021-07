Daniela Berriel llevará su caso a instancias federales: Eduardo Ojeda permanece en libertad

Daniela Berriel advirtió que seguirá en su lucha para que Eduardo Ojeda pague por su delito: "No me voy a cansar, es un tema en el cual yo estoy pidiendo justicia […] Yo tengo la 'hojita' donde dice la fiscalía que yo soy una víctima de violación […] Si estoy pidiendo justicia no solo es por mí, es por otras que no han podido hablar, así que esto va por mí y va por todas", sentenció.