Gloria Trevi

Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su fallecida hija Ana Dalay: "No se supera"

Gloria Trevi presentó la docuserie 'La Trevi Sin Filtro' y fue cuestionada sobre su fallecida hija Ana Dalay. La cantante confesó que su partida es algo que no ha podido superar a pesar de que han pasado casi 26 años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Una niña desaparecida: entre lágrimas, Gloria Trevi dice que su hija Ana Dalai no está muerta

Gloria Trevi no pudo evitar llorar al recordar a su fallecida hija Ana Dalay, a quien tuvo en 1999 durante su relación con Sergio Andrade y quien habría fallecido del síndrome de muerte súbita lactante, conocido coloquialmente como 'muerte de cuna'.

En medio de la presentación de su nuevo proyecto, la docuserie 'La Trevi Sin Filtro', que se estrenará el 24 de octubre a través de ViX, la cantante se quebró cuando le cuestionaron si ya superó a partida de su primogénita.

PUBLICIDAD

"No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera, pero sigues adelante y yo sigo adelante porque siento que dentro de mí ella me abrió los ojos y lo hizo para que yo fuera feliz", dijo en conferencia de prensa, reportó Despierta América.

Gloria Trevi celebra cada año a Ana Dalay

Más sobre Gloria Trevi

Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión
4 mins

Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión

Univision Famosos
Premio Lo Nuestro 2023: las transparencias y piernas largas dominaron la alfombra roja
3 mins

Premio Lo Nuestro 2023: las transparencias y piernas largas dominaron la alfombra roja

Univision Famosos
Gloria Trevi habla como nunca sobre la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade
3 mins

Gloria Trevi habla como nunca sobre la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade

Univision Famosos
Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia
4 mins

Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia

Univision Famosos
Adal Ramones se transformó en Gloria Trevi y a sus fans les encantó: “Quedaste igualita”
2 mins

Adal Ramones se transformó en Gloria Trevi y a sus fans les encantó: “Quedaste igualita”

Univision Famosos
Conoce a Ángel Gómez, el guapo hijo de Gloria Trevi que también es músico
3 mins

Conoce a Ángel Gómez, el guapo hijo de Gloria Trevi que también es músico

Univision Famosos
Carla Estrada reveló por qué decidió producir la bioserie de Gloria Trevi
2 mins

Carla Estrada reveló por qué decidió producir la bioserie de Gloria Trevi

Univision Famosos
Quieren ser Gloria Trevi: actrices que se presentaron al casting para protagonizar su bioserie
2 mins

Quieren ser Gloria Trevi: actrices que se presentaron al casting para protagonizar su bioserie

Univision Famosos
Mamá de Gloria Trevi revive el día que su hija fue encarcelada tras nueva denuncia: "Duele mucho"
20 fotos

Mamá de Gloria Trevi revive el día que su hija fue encarcelada tras nueva denuncia: "Duele mucho"

Univision Famosos
Fiscalía detiene la investigación contra Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude y lavado de dinero
3 mins

Fiscalía detiene la investigación contra Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude y lavado de dinero

Univision Famosos

La intérprete de 'Vestida de Azúcar' compartió que, aunque físicamente su primogénita no está con ella, siguen juntas.

"Yo celebré el 10 de octubre 26 años de que ella está en mi existencia porque no es que ella se haya ido, que haya desaparecido de mi vida. Ella me ha acompañado todos los días, yo voy al cine con mis hijos y siento que ella va conmigo".

¿Qué le pasó a la hija de Gloria Trevi?

Ana Dalay nació el 10 de octubre de 1999, cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade eran pareja y vivían en Río de Janeiro, Brasil, donde se ocultaban de la policía porque en México eran investigados de los delitos de "secuestro, corrupción y violación de menores".

Aproximadamente cuatro semanas después de su nacimiento, el 13 de noviembre de 1999, la bebé falleció en circunstancias rodeadas de misterio.

Gloria ha declarado que cree que su hija murió por muerte de cuna, aunque nunca pudo confirmarlo clínicamente.

El fatídico día, la cantante, Sergio y otras integrantes del llamado 'clan Trevi-Andrade' estaban reunidos para tratar sobre las órdenes de aprehensión que pesaban sobre ellos.

Según relatos de la cantante, una de sus compañeras fue a revisar a la niña que estaba sola en la habitación y se descubrió que Ana Dalay estaba sin vida, por lo que Gloria entró en shock.

PUBLICIDAD

De acuerdo con presuntos testimonios, Sergio Andrade habría prohibido llevar a la bebé al hospital y ordenó ocultar la situación para evitar atraer la atención de las autoridades, ya que eran buscados por la Interpol.

En el lugar donde vivían habrían improvisado un funeral y más tarde, sin que Gloria supiera, el cuerpo de la niña habría sido llevado cerca de un río, aunque existen versiones contradictorias sobre lo que ocurrió.

Hasta el momento el paradero del cuerpo de Ana Dalay sigue sin conocerse.

Relacionados:
Gloria TreviAna DalayHijos de famososCelebridadesFamososTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD