Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su fallecida hija Ana Dalay: "No se supera"

Una niña desaparecida: entre lágrimas, Gloria Trevi dice que su hija Ana Dalai no está muerta

Gloria Trevi no pudo evitar llorar al recordar a su fallecida hija Ana Dalay, a quien tuvo en 1999 durante su relación con Sergio Andrade y quien habría fallecido del síndrome de muerte súbita lactante, conocido coloquialmente como 'muerte de cuna'.

En medio de la presentación de su nuevo proyecto, la docuserie 'La Trevi Sin Filtro', que se estrenará el 24 de octubre a través de ViX, la cantante se quebró cuando le cuestionaron si ya superó a partida de su primogénita.

"No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera, pero sigues adelante y yo sigo adelante porque siento que dentro de mí ella me abrió los ojos y lo hizo para que yo fuera feliz", dijo en conferencia de prensa, reportó Despierta América.

Gloria Trevi celebra cada año a Ana Dalay

La intérprete de 'Vestida de Azúcar' compartió que, aunque físicamente su primogénita no está con ella, siguen juntas.

"Yo celebré el 10 de octubre 26 años de que ella está en mi existencia porque no es que ella se haya ido, que haya desaparecido de mi vida. Ella me ha acompañado todos los días, yo voy al cine con mis hijos y siento que ella va conmigo".

¿Qué le pasó a la hija de Gloria Trevi?

Ana Dalay nació el 10 de octubre de 1999, cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade eran pareja y vivían en Río de Janeiro, Brasil, donde se ocultaban de la policía porque en México eran investigados de los delitos de "secuestro, corrupción y violación de menores".

Aproximadamente cuatro semanas después de su nacimiento, el 13 de noviembre de 1999, la bebé falleció en circunstancias rodeadas de misterio.

Gloria ha declarado que cree que su hija murió por muerte de cuna, aunque nunca pudo confirmarlo clínicamente.

El fatídico día, la cantante, Sergio y otras integrantes del llamado 'clan Trevi-Andrade' estaban reunidos para tratar sobre las órdenes de aprehensión que pesaban sobre ellos.

Según relatos de la cantante, una de sus compañeras fue a revisar a la niña que estaba sola en la habitación y se descubrió que Ana Dalay estaba sin vida, por lo que Gloria entró en shock.

De acuerdo con presuntos testimonios, Sergio Andrade habría prohibido llevar a la bebé al hospital y ordenó ocultar la situación para evitar atraer la atención de las autoridades, ya que eran buscados por la Interpol.

En el lugar donde vivían habrían improvisado un funeral y más tarde, sin que Gloria supiera, el cuerpo de la niña habría sido llevado cerca de un río, aunque existen versiones contradictorias sobre lo que ocurrió.