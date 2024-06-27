Escándalos de famosos

¿Sergio Andrade murió? Su familia habría reportado su fallecimiento

El creador del grupo Boquitas Pintadas habría muerto en Barcelona el pasado 21 de junio, según reportó Javier Ceriani en su programa digital.


Por:Elizabeth González
Video Hija de Sergio Andrade no quiere ver a su papá ni en pintura y asegura que sabe varios secretos de Gloria Trevi

Sergio Andrade habría muerto a los 68 años en Barcelona, España. Según reportes de Javier Ceriani, el productor musical supuestamente falleció el 21 de junio en Barcelona, España.

Durante la transmisión de su programa Chisme No Like del 26 de junio, el comunicador reportó que un día después de la supuesta muerte de Sergio Andrade recibió una llamada anónima donde le informaron que la familia del productor estaba preparando su presunto velorio en Barcelona.

“El día 21 de junio, yo estaba en mi casa y recibo un llamado de España, un llamado anónimo que decía ser un fan. Me da un pitazo de que Sergio Andrade en ese mismo instante había muerto en Barcelona, que la familia había estado ocupándose del velatorio, de todo lo que era la muerte de Sergio Andrade en Barcelona”, narró en su canal de YouTube.

Aunque Javier Ceriani mencionó que no tenía certeza de la supuesta muerte de Sergio Andrade, señaló que desde entonces comenzó su propia búsqueda.

“La verdad no lo creo, pero sí creo que pudo haber muerto en España, ahí está su hija. La fortuna está en Andorra, los 5 millones que tiene escondidos. Digo, puede ser que haya muerto en Barcelona, de todas formas como somos prudentes nos quedamos investigando”, explicó.

Familia de Sergio Andrade habría reportado su supuesta muerte

El compañero de Elisa Beristain reportó que en su búsqueda halló que aparentemente el 20 de junio la misma familia de Sergio Andrade modificó la información del creador de Boquitas Pintadas en el sitio de Wikipedia.

“Fíjense como todo sale a la luz, el 20 de junio a las 2 de la mañana, en Wikipedia, sale el mismo día que me anuncian a mí, sale esto en Wikipedia de que Sergio Andrade tenía su deceso en este mundo. (Si ahora) entramos a Wikipedia, sale que se le ve normal, sin fallecimiento”, continuó.

“El 21 de junio que a mí me avisaron, 32 veces entraron a Wikipedia la familia Andrade Ríos a contar que Sergio Estaba muerto, fue la familia quien manipuló Wikipedia 32 veces”, agregó tras mostrar algunas capturas de pantalla de su investigación.

Finalmente, Javier Ceriani expresó que, en un supuesto, Sergio Andrade tendría intenciones de fingir su muerte.

“Está metido en muchos problemas. Sergio Andrade decidió fingir su muerte. La jueza dijo: ‘Si a Sergio Andrade no lo encuentran para la demanda, puede que este caso sea desestimado’. Ahí Gloria (Trevi) y Mary Boquitas tendrán que defenderse ellas mismas de las víctimas del clan y no podrán acusar a Sergio”, concluyó.

