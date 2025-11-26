Sergio Andrade reaparece con sorpresivo anuncio entre rumores de problemas de salud

Video La hija de Sergio Andrade en polémica por mostrar sus axilas con vello: "¿Por qué no se depila?"

Sergio Andrade reapareció con inesperado anuncio en medio de rumores de problemas de salud y tras 20 años lejos de los escenarios luego de cumplir una condena en prisión.

Este miércoles 26 de noviembre, el productor musical compartió un video desde su canal de YouTube anunciando su regreso con nueva música.

“Saludándonos desde este bellísimo rincón de nuestro planeta, muy contento, muy contento porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones, 11 cantadas y una instrumental, una de las que más me gustan, por cierto”, expresó.

Sin dar más detalles, el creador del grupo Boquitas Pintadas ventiló que sería el próximo 2 de diciembre cuando su nuevo proyecto musical saldrá a la luz.

“Está realmente hecho de una forma que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia. Los espero, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes las canciones a partir del día 2 de diciembre. Les habló su amigo Sergio Andrade”, sentenció.

En su video, Sergio Andrade se dejó ver, con aparente semblante tranquilo, luciendo una guayabera blanca de manga larga, con lentes oscuros y hasta con cubrebocas, mientras que de fondo, únicamente se podía apreciar una piscina y una fachada rústica.

¿Quién es Sergio Andrade?

Sergio Andrade fue uno de los productores más famosos de la década de los ochenta. Incluso, llegó a trabajar con artista como Lucero, Yuri, Gualberto Castro, Crystal, Joan Sebastian, Gloria Trevi, entre otros.

En el año 2000, el productor fue detenido e Brasil por los cargos de secuestro, abuso y corrupción de menores. Luego de tres años de prisión en Brasilia, Andrade fue extraditado a México, donde, en 2005, finalmente fue sentenciado a 7 años y 10 meses en prisión por el delito de corrupción de menores.

Tras cumplir su condena, Sergio Andrade ha mantenido un perfil bajo y, aunque es poco lo que se sabe sobre su vida, ha trascendido información de que supuestamente fue diagnosticado con el Síndrome de Guillain-Barré, así como que en 2023, presuntamente enfrentó problemas renales, según reportes del extinto programa ‘Chisme No Like’.