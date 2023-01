Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia

Fue el pasado 4 de enero cuando la revista ‘Rolling Stone’ informó sobre la nueva denuncia que enfrentan Gloria Trevi y Sergio Andrade, presentada el 31 de diciembre del 2022 en el estado de California (Estados Unidos).

Tras la noticia, volvieron a surgir dudas y anécdotas sobre el clan Trevi-Andrade, como qué fue de Karina Yapor o qué pasó con otras jóvenes que estuvieron en peligro de ser reclutadas por el mismo.

En ese mismo sentido, múltiples internautas revivieron un testimonio que Lorena Herrera dio sobre su experiencia con este.

Lorena Herrera contó cuando audicionó para Sergio Andrade y Gloria Trevi

Lo cierto es que la anécdota de la estrella de ‘Siempre reinas’ (reality show de Netflix que tuvo varias polémicas) no es nueva: la contó en agosto del 2020 a Yordi Rosado en el programa ‘La última y nos vamos’.

Según relató, su acercamiento con Gloria Trevi y Sergio Andrade se dio cuando tenía 18 años y apenas se estaba preparando para ser actriz.

En una ocasión, mientras estaba comiendo en un restaurante, se le acercó quien a la postre sería la cantante de ‘Con los ojos cerrados’ y le comentó que en el lugar también se encontraba el productor, quien creía que podría ser una gran artista.

“Que reunía yo todas las cualidades para lo que él estaba buscando en ese momento”, recordó.



Esta oportunidad parecía la indicada para Lorena Herrera, quien tenía claro que deseaba ser actriz, pero “no sabía cómo ir, a dónde ir” o cómo abrirse camino dentro de la farándula.

Así, decidió darle su número a Gloria Trevi para seguir en contacto. Después de una llamada más, le pidieron hacer una audición con Sergio Andrade.

“Me dice que me iba a hacer un casting él, pero que (en) el casting me iba a poner a actuar de muchas diferentes cosas, me iba a poner a bailar a cantar, todo eso (...) pero al final te tiene que ver sin ropa”, le dijo la cantante.



Esto le pareció extraño a la actriz de ‘El premio mayor’ (película que puedes ver gratis en ViX) y de inmediato preguntó a qué se debía esta situación. Trevi le respondió:

“‘No, es que así son los castings’. (...) Me dijo ‘es que él tiene planes contigo en grande, en grande verdaderamente. ¿A poco si te llamaran a ti para un película con Al Pacino y que hubiera escena desnuda, tú no te desnudarías?’”.



Eventualmente, Herrera se convenció de que tenía sentido esta petición y asistió a la audición. No obstante, hubo otro detalle que le generó desconfianza: la citaron en un “hotelucho”, es decir, de baja calidad.

La actriz de ahora 55 años entonces le pidió a su hermano y uno de sus amigos que la acompañaran a la cita.

“Si tú ves que me tardo más de determinado tiempo, ustedes rompen la puerta”, les dijo.



Sobre cómo fue la audición, Lorena Herrera contó que Sergio Andrade era quien estaba en el cuarto, pero Gloria Trevi se encontraba en el baño del mismo:

“Él era muy correcto, me puso a actuar de diferentes cosas, todo esto, él estaba muy contento, me dijo ‘Ve a platicar con Gloria’”.



Fue en ese momento cuando la cantante, quien en ese entonces no era famosa, le pidió que se quitara la ropa para continuar con el proceso. Aunque en un principio Lorena Herrera se negó, terminó aceptando, convencida de que podría “golpear” al productor si intentaba propasarse, además de que tenía la seguridad de que del otro lado de la puerta estaban sus acompañantes.

Una vez desnuda, el productor le pidió que caminara de un lado a otro e hiciera otros movimientos. Debido a que no le solicitaron nada más, la entonces joven de 18 años se quedó tranquila.



Según relató Lorena Herrera, después de ese encuentro, “querían que firmara contrato” para convertirla en la estrella que, a la postre, fue Gloria Trevi.

Aunque se vio tentada a aceptar la propuesta, al mismo tiempo conoció a su representante artística y a Jaime Moreno, por lo que escogió el camino de la actuación en vez de la música.

Cuando la cantante de ‘Dr. Psiquiatra’ inició su carrera, ella se sintió “tonta” de no haber aceptado la oferta, pero cuando salieron a la luz los escándalos del clan Trevi-Andrade, confirmó su intuición de que “ahí había algo medio extraño”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la historia de Lorena Herrera y el clan Trevi-Andrade?