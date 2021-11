Quieren ser Gloria Trevi: actrices que se presentaron al casting para protagonizar su bioserie

La productora Carla Estrada estuvo presente en el inicio de varios castings para encontrar a las actrices que interpretarán a Gloria Trevi en su próxima bioserie.

Ellas son algunas de las asistentes y lo que comentaron en entrevista para una reconocida revista.

Rey Castro

Es originaria de Tijuana, Baja California., pero actualmente vive en la Ciudad de México. Es una actriz que ha participado en distintos proyectos y asegura que tiene todo para meterse en la piel de Gloria.

“He tomado clases de canto, no me considero cantante. Me gusta bailar y actuar”.



Nadia de la Rosa

Es conductora de Televisa Puebla, además es standupera y amante de las cámaras.

Adora los viajes, estar en contacto con la naturaleza. Además, afirma que toda la vida ha admirado a Trevi.

Cargando Video... Gloria Trevi solicita amparo para evitar que la arresten y poder defenderse en libertad



Cinthya Annel

Es cantante, actriz y licenciada en Psicología. Cinthya llegó al casting con un vestuario hecho por ella misma. Afirma que este proyecto puede ser una gran plataforma en su carrera.



Tiene mucha experiencia en el teatro musical, aunque el estar dentro de un foro y locaciones será un reto para ella.

Cargando Video... No hay orden de aprehensión en contra de Gloria Trevi y seguirá realizando conciertos



Jared Rivera

Originaria de San Luis Potosí, es una actriz que ha hecho interpretaciones de Gloria Trevi para sus amigos. Dice tener todas las cualidades para el personaje.

“Yo creo que es muy importante escoger a una persona que pueda interpretar las diferentes facetas de Gloria”, confesó a la revista TVyNovelas.



Karen Luna

Cantante, compositora y actriz, mejor conocida como 'La Luna de México'. Karen contó que en una ocasión que visitó Colombia un hombre se le quedó viendo, después se enteró de que era el papá de Maluma y la observaba por el parecido que tiene con la cantante mexicana.

En las redes de Karen se puede comprobar que efectivamente tiene una similitud con Gloria Trevi. Además, es su seguidora desde hace tiempo.