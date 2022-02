Grecia de Pequeños Gigantes recordó cuando hizo llorar a Gloria Trevi: explicó por qué ocurrió

En Pequeños Gigantes, Grecia Sánchez se hizo popular por su parodia de Laura Bozzo y ser la líder del equipo ‘Las Megaestrellas’.

Tras el final del show, la vimos en ‘Parodiando’ y ‘Sabadazo’, pero eventualmente se alejó de la pantalla chica. Actualmente tiene 17 años y ya prepara su regreso a la televisión.





Grecia de Pequeños Gigantes regresará a la pantalla chica

En entrevista exclusiva con Las Estrellas, la ahora adolescente reveló que tendrá una participación en la próxima temporada de ‘La Rosa de Guadalupe’.

En la misma conversación, detalló que no planea dedicarse de lleno a la actuación:

“Es algo que me apasiona, pero no quiero dedicarme al 100 (...) es algo que hago por pasión, porque me alegra el alma, pero (...) también hay otras cosas que me gustan y me llaman la atención”.

Con motivo de su regreso a la televisión, Grecia Sánchez también recordó algunos de los momentos que vivió en el concurso que la lanzó a la fama.

Grecia de Pequeños Gigantes hizo llorar a Gloria Trevi

Una de las memorias que revivió fue cuando la cantante de ‘Cuando un hombre te enamora’ visitó el programa.

Cuando se conocieron, la entonces pequeña de 6 años le contó a la diva que su nombre completo es Grecia Ana Dalai, el mismo que la hija difunta de Gloria Trevi:

“Tengo el nombre de su hija, al decírselo se emocionó mucho (...) se puso a llorar y me abrazó muy fuerte”.



De igual manera, Grecia Sánchez recordó que la diva le dio palabras de aliento: “me dijo que si yo seguía en el medio iba a lograr muchas cosas y que tenía un ángel muy grande”.





Otro tema que comentó fue el día que conoció a Angelique Boyer en Pequeños Gigantes y mencionó que, ahora que creció, le gustaría trabajar con ella en alguna telenovela. En el caso de un hombre, le gustaría hacer dupla con Danilo Carrera.