Caso de Gloria Trevi podría ser reabierto: esta sería la supuesta razón

Video Gloria Trevi confiesa, entre lágrimas, que no ha superado la muerte de su hija Ana Dalay

Caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas podría ser reabierto, según reportes de la periodista de investigación, María Idalia Gómez.

De acuerdo con la comunicadora, supuestamente las autoridades mexicanas estarían analizando la posibilidad de reabrir el caso que involucra a la cantante luego de que hallaran una presunta irregularidad.

PUBLICIDAD

“En este momento se está analizando si el proceso o caso judicial que exoneró, por un lado, a Gloria Trevi y Mary Boquitas, y por el otro, sentenció muy bajito a Sergio Andrade, puede ser repuesto o no”, dijo en el programa ‘Aristegui Noticias’, el 28 de noviembre.

Según María Idalia Gómez, el supuesto interés por reabrir el caso se remontaría a que el juez que exoneró a la intérprete de ‘Pelo Suelo’ y a su excorista, y enjuició al productor musical, en 2004, presuntamente no contaba con título para ejercer como abogado ni como juez.

“Se está conociendo en este momento, y se está llevando, porque el juez Javier Pineda Sola, entonces juez, que ahora forma parte del equipo de defensa de Gloria Trevi, no tenía cédula profesional como abogado”, dijo.

“Después de casi 30 años, podría retomarse y reestablecerse el juicio y, ver entonces, con otros ojos… pero en este caso sería cuestión de presentarse si hubo un juez a modo, cómo cumpliría este trámite sino era el de abogado, cómo pudo llegar a ser juez. Recordemos que era esposo de la entonces fiscal de Chihuahua (Patricia González Rodríguez) que trabajó directamente en el caso”, agregó la periodista sin dar más detalles.

¿Qué pasó con Gloria Trevi y Sergio Andrade?

En 1999, Teresita de Jesús Gómez, mamá de Karina Yapor Gómez, presentó una denuncia en contra del productor musical Sergio Andrade y las cantantes Gloria Trevi, María Raquenel Portillo, mejor conocida como ‘Mary Boquitas’ y Marlene Calderón por los delitos de corrupción, rapto, abuso y violación de menores.

PUBLICIDAD

En junio, la Procuraduría de Chihuahua solicitó orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y ‘Mary Boquitas’. No obstante, fue hasta el 13 de enero del 2000 que Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil.

Luego de tres años de prisión en Brasilia, Andrade fue extraditado a México, donde, en 2005, finalmente fue sentenciado a 7 años y 10 meses en prisión por el delito de corrupción de menores.