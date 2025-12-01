Gloria Trevi

Caso de Gloria Trevi podría ser reabierto: esta sería la supuesta razón

Las autoridades supuestamente estarían analizando la posibilidad de reabrir el caso que involucra a Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas, según reportes de la periodista María Idalia Gómez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Gloria Trevi confiesa, entre lágrimas, que no ha superado la muerte de su hija Ana Dalay

Caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas podría ser reabierto, según reportes de la periodista de investigación, María Idalia Gómez.

De acuerdo con la comunicadora, supuestamente las autoridades mexicanas estarían analizando la posibilidad de reabrir el caso que involucra a la cantante luego de que hallaran una presunta irregularidad.

PUBLICIDAD

“En este momento se está analizando si el proceso o caso judicial que exoneró, por un lado, a Gloria Trevi y Mary Boquitas, y por el otro, sentenció muy bajito a Sergio Andrade, puede ser repuesto o no”, dijo en el programa ‘Aristegui Noticias’, el 28 de noviembre.

Más sobre Gloria Trevi

Sergio Andrade reaparece con sorpresivo anuncio entre rumores de problemas de salud
2 mins

Sergio Andrade reaparece con sorpresivo anuncio entre rumores de problemas de salud

Univision Famosos
Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su fallecida hija Ana Dalay: "No se supera"
2 mins

Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su fallecida hija Ana Dalay: "No se supera"

Univision Famosos
Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión
4 mins

Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión

Univision Famosos
Premio Lo Nuestro 2023: las transparencias y piernas largas dominaron la alfombra roja
3 mins

Premio Lo Nuestro 2023: las transparencias y piernas largas dominaron la alfombra roja

Univision Famosos
Gloria Trevi habla como nunca sobre la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade
3 mins

Gloria Trevi habla como nunca sobre la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade

Univision Famosos
Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia
4 mins

Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia

Univision Famosos
Adal Ramones se transformó en Gloria Trevi y a sus fans les encantó: “Quedaste igualita”
2 mins

Adal Ramones se transformó en Gloria Trevi y a sus fans les encantó: “Quedaste igualita”

Univision Famosos
Conoce a Ángel Gómez, el guapo hijo de Gloria Trevi que también es músico
3 mins

Conoce a Ángel Gómez, el guapo hijo de Gloria Trevi que también es músico

Univision Famosos
Carla Estrada reveló por qué decidió producir la bioserie de Gloria Trevi
2 mins

Carla Estrada reveló por qué decidió producir la bioserie de Gloria Trevi

Univision Famosos
Quieren ser Gloria Trevi: actrices que se presentaron al casting para protagonizar su bioserie
2 mins

Quieren ser Gloria Trevi: actrices que se presentaron al casting para protagonizar su bioserie

Univision Famosos

Según María Idalia Gómez, el supuesto interés por reabrir el caso se remontaría a que el juez que exoneró a la intérprete de ‘Pelo Suelo’ y a su excorista, y enjuició al productor musical, en 2004, presuntamente no contaba con título para ejercer como abogado ni como juez.

“Se está conociendo en este momento, y se está llevando, porque el juez Javier Pineda Sola, entonces juez, que ahora forma parte del equipo de defensa de Gloria Trevi, no tenía cédula profesional como abogado”, dijo.

“Después de casi 30 años, podría retomarse y reestablecerse el juicio y, ver entonces, con otros ojos… pero en este caso sería cuestión de presentarse si hubo un juez a modo, cómo cumpliría este trámite sino era el de abogado, cómo pudo llegar a ser juez. Recordemos que era esposo de la entonces fiscal de Chihuahua (Patricia González Rodríguez) que trabajó directamente en el caso”, agregó la periodista sin dar más detalles.

¿Qué pasó con Gloria Trevi y Sergio Andrade?

En 1999, Teresita de Jesús Gómez, mamá de Karina Yapor Gómez, presentó una denuncia en contra del productor musical Sergio Andrade y las cantantes Gloria Trevi, María Raquenel Portillo, mejor conocida como ‘Mary Boquitas’ y Marlene Calderón por los delitos de corrupción, rapto, abuso y violación de menores.

PUBLICIDAD

En junio, la Procuraduría de Chihuahua solicitó orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y ‘Mary Boquitas’. No obstante, fue hasta el 13 de enero del 2000 que Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil.

Luego de tres años de prisión en Brasilia, Andrade fue extraditado a México, donde, en 2005, finalmente fue sentenciado a 7 años y 10 meses en prisión por el delito de corrupción de menores.

A diferencia del productor musical, Gloria fue extraditada a México en el año 2002, mientras que en 2004 fue absuelta y exonerada de los delitos que se le imputaban, al igual que a Mary Boquitas.

Relacionados:
Gloria TreviEscándalosPolémica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX