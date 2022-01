Geraldine Bazán difiere con su ex: contó por qué casarse de nuevo "no le quita el sueño"

El 2022 comenzó con mucho amor y bendición para Geraldine Bazán.

En la primera semana de este año, la actriz pudo compartir con varios niños tiernos momentos en su ya tradicional partida de Rosca de Reyes.

En este evento, la actriz que próximamente veremos en ‘Corona de lágrimas 2’, charló con los medios y reveló si está interesada en volver a casarse y tener más bebés.

Geraldine Bazán explicó por qué no piensa volver a casarse



En el 2022, el ex esposo de Geraldine Bazán, Gabriel Soto, celebrará su boda con su novia Irina Baeva. No obstante, a diferencia de su ex, Geraldine no tiene realmente planes de volver a caminar al altar.

Desde hace unos meses, Bazán disfruta de su noviazgo con el empresario Luis Gerardo Murillo. Sin embargo, llegar al altar realmente no es algo que le preocupe o que “le quite el sueño”, como ella explicó.

De acuerdo con la actriz, por el momento está enfocada en disfrutar su vida, trabajo e hijas y continuar creciendo en todos los aspectos. Así que una nueva boda o un matrimonio la tienen sin cuidado.

"No sé, yo ya me casé una vez y creo que tengo dos niñas hermosas y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo, seguir creciendo emocionalmente y también profesionalmente. Así que no, esta cuestión de un nuevo matrimonio no me quita el sueño".



En el aspecto romántico, la actriz también expresó que continuará siendo lo más reservada posible con su relación.

En el video puedes ver y escuchar sus recientes declaraciones:

Cargando Video... ¿Se volvería a casar? Geraldine Bazán responde si le gustaría darle un hermanito a sus hijas

Geraldine Bazán confesó si está en sus planes tener otro bebé



Tras sacar al niño Dios en la Rosca de Reyes, Geraldine confesó que con ese bebito y sus dos hijas, Elissa y Miranda, ya no le falta nada.

Sin embargo, no descartó del todo volver a embarazarse. La actriz mostró cierta incertidumbre sobre lo que la vida pueda ofrecerle en este ámbito e incluso confesó que los bebés la cautivan por completo.

"No sé, ya veremos, ya la vida dirá… Siempre he dicho, en la teoría, veo bebés y se me cae la baba, definitivamente"

No obstante, Geraldine advirtió que una vez que piensas más en todo lo que significa tener un bebé, ya no es tan sencillo.

"[En] la teoría siempre es muy bonito pensar en un nuevo bebé, pero la verdad es que la práctica también es un poco complicado, ahora si, como decimos en México, no son enchiladas".