Geraldine dejó la actuación por Elissa y otras veces en las que puso a sus hijas primero

El 17 de febrero de 2009, la intérprete le dio la bienvenida a su primogénita Elissa, y casi exactamente cinco años después, el 19 de febrero, dio a luz a Alexa Miranda, junto al actor Gabriel Soto.

Geraldine y el intérprete estuvieron casados de 2016 a 2018, separándose después de una supuesta infidelidad con Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto.

Momentos en los que Geraldine Bazán ha priorizado a sus hijas

A pesar de todo el escándalo que sigue ocasionando su antigua relación, la actriz siempre ha enfocado su atención en sus pequeñas, como ha reiterado una y otra vez.

Dejó las telenovelas por Elissa

Su primogénita de 12 años comenzó su carrera como actriz en 2019, con un pequeño papel en la telenovela ‘Soltero con hijas’. Actualmente se le puede ver en el programa Si nos dejan, donde interpreta a la hija del personaje de Marcus Ornellas.

En una entrevista para ‘TVyNovelas’, Geraldine confesó que se alejó de la actuación para poder acompañar a Elissa a los foros, pero aclaró que se encuentra trabajando como empresaria.

“Soy mamá gallina completamente, por ella soy madre, asistente, fotógrafa, maquillista, porrista, vestuarista… Viéndola como actriz estoy muy orgullosa de ella”, declaró la mexicana.



La artista también dijo que su hija no tiene prisa con su carrera como actriz y que sigue enfocándose en terminar la escuela.

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto no descuida sus estudios en medio de su carrera como actriz

Intentó que nada cambiara después del divorcio

Después de su separación de Gabriel Soto no dudó en poner primero a sus hijas, para que no sintieran un cambio, como confesó la actriz para el medio ‘El Universal’.

“La manera en la que crio a mis hijas desde mi divorcio es la misma. Las circunstancias son distintas, pero simplemente siempre las he buscado criar con amor y hablándoles las cosas como son. Los niños son inteligentes y agradecen cuando uno es sincero y les habla con la verdad”.

Terminó con una pareja

En 2019 Geraldine se separó de su novio, el actor Santiago Ramundo. Cuando fue cuestionada por los medios mexicanos, la artista explicó que sus pequeñas todavía no aceptaban su divorcio.

“Mis hijas están en un proceso de aceptación, entonces están tomando terapia. Y el terapeuta dijo que para ninguna de las dos, pero sobre todo para Elissa, no estaba siendo nada fácil y que para ella era muy difícil aceptar o entender que sus papás tuvieran otras parejas”.



Finalmente la intérprete le agradeció a su antigua pareja por entender que su “prioridad” es ser madre.

Viajan juntas



Geraldine ha llevado a sus hijas a lugares como Cancún, Nuevo Vallarta, Disney World, Machu Picchu y Miami. En una entrevista para ‘The travel Citizen’ confesó que le encanta descubrir nuevas ciudades con sus pequeñas.

“Yo soy muy aventurera, a mí no me causa ningún problema o me limita viajar con mis hijas, tengan la edad que tengan… si hay algo que me encantaría dejarles es conoce rotaros lugares, abrir su mente a otras culturas”.

Pasa tiempo de calidad con ellas