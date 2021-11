Esto es lo que opina Martha Julia sobre la boda de su ex Gabriel Soto e Irina Baeva

La esperada boda de Gabriel Soto con Irina Baeva está próxima a llevarse a cabo. Después de postergarla en diversas ocasiones, la pareja llegará al altar en 2022.

Debido a que los medios de comunicación se han mantenido al pendiente de este evento, aprovecharon el paso de Martha Julia por la alfombra roja de una obra de teatro para preguntarle su punto de vista sobre la unión de Soto y Baeva.

La actriz le pidió a los reporteros que dejen de involucrarla en ese tema:

“Ya no me pregunten cosas que no. Qué bueno, me da mucho gusto su felicidad, pero no vuelvo a hablar más del tema”.

Cargando Video... ¿Ya habla ruso? Gabriel Soto se convierte en el traductor de Irina Baeva

Pero la prensa siguió calentando los ánimos de la actriz respecto al polémico tema, provocando que Martha Julia enviara un mensaje a los futuros esposos.

“Que sean felices todos”, sentenció la actriz originaria de Culiacán, quien hace unas semanas reveló que no creía que la fueran invitar a la boda, pero ese no es motivo para no expresar sus mejores deseos.

Cargando Video... Gabriel Soto confirma que su boda con Irina Baeva será “con una bendición y enamorados”

Después de tocar el tema, la intérprete de 48 años dijo que no está cerrada a darse una nueva oportunidad en el amor y quizá pronto llegue a su vida el hombre adecuado para ella.

“Por supuesto que no (estoy cerrada al amor), todavía no. Yo creo que aunque sea viejita, si encuentro a mi pareja yo feliz, pero no es un tema que jamás cerraría. El amor es bienvenido y ojalá lo encuentre, va a ser el hombre más feliz del mundo porque lo he esperado mucho”.

Cargando Video... Gabriel Soto e Irina Baeva ganan demanda contra Laura Bozzo al no presentarse la conductora a la audiencia

¿Cuándo será la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto?

Gabriel Soto aseguró que espera que la ceremonia se realice en 2022. Ambos querían casarse este año, sin embargo, la pandemia fue un gran obstáculo en la unión de los enamorados.

Además, las restricciones sanitarias en Rusia, país donde vive la familia de la novia, continuan siendo muy estrictas.