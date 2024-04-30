Galilea Montijo

Galilea Montijo responde a críticas por tener un novio más joven que ella: “Se les aplaude a los hombres"

La presentadora puntualizó que sólo le lleva “prácticamente 7 años” a su novio Isaac Moreno. Además, ella sentenció que si a las mujeres, como ella, se les juzga por tener un romance con alguien menor es porque “vivimos en una sociedad muy machista”.

Por:
Dayana Alvino.
Video Galilea Montijo contó cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de su nuevo romance

Galilea Montijo rehízo su vida sentimental con el modelo español Isaac Moreno tras su divorcio de Fernando Reina, padre de su hijo Mateo.

Aunque la presentadora se ha mostrado feliz y enamorada, en redes sociales ha sido objeto de críticas por mantener una relación con un hombre más joven que ella.

Ante los constantes señalamientos, la estrella del programa Hoy defendió de forma contundente su romance con Moreno.

Galilea Montijo afirma que “vivimos en una sociedad machista”

Este sábado 27 de abril, Galilea Montijo realizó un evento en la Ciudad de México para estar en contacto con sus admiradoras, quienes pudieron adquirir algunas de las prendas de su guardarropa.

Ahí, la reportera Berenice Ortiz le realizó una entrevista, que difundió en su canal de YouTube horas más tarde del mismo día.

Entre otras cosas, ella cuestionó a la comunicadora por qué cree que a las mujeres se les juzga por tener romances con personas menores, mientras que a los hombres no.

“Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad muy machista. Seguimos peleando las mujeres por tener igualdad en todos los sentidos”, dijo ‘Gali’.

“Se les aplaude a los hombres sí, ser infieles, andar con mujeres más jóvenes y hoy en día las cosas han cambiado”, agregó al respecto.

La también actriz aprovechó para enfatizar que la brecha de edad entre ella e Isaac Moreno en realidad no es demasiada.

“Yo tampoco es que le lleve mucho a mi novio, le llevo prácticamente 7 años. Él es un hombre ya con un hijo, es un hombre maduro, es ingeniero, está como modelo por cuestiones de la vida”, indicó.

La protagonista de telenovelas como ‘La verdad oculta’, que puedes ver aquí en ViX, está a punto de cumplir, en junio, 51 años, mientras que este 28 de abril su pareja llegó a los 43.

Galilea Montijo expresa su amor por Isaac Moreno

Precisamente en el marco de la nueva ‘vuelta al sol’ de Isaac Moreno, Galilea Montijo le expresó públicamente el amor que le profesa.

En un ‘post’ de Instagram, ella compartió un videoclip que recopila varias imágenes en las que aparecen juntos y disfrutando.

“¡Feliz cumple mi moqui! ¡Solo deseo tu sonrisa y felicidad para siempre! Amor hermoso”, anotó en la descripción, al lado de emojis de pastel y corazones rojos.

Además, en la publicación que él hizo, al respecto de su celebración, la mexicana le comentó: “Te amo”, a lo que en respuesta obtuvo un: “No como yo”.

