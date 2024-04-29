Galilea Montijo hace espectacular fiesta de cumpleaños para su novio: las fotos
Galilea Montijo no escatimó a la hora de festejar el cumpleaños 43 de su novio, el modelo Isaac Moreno. En la celebración se dieron cita varios famosos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Galilea Montijo exhibe en redes sociales su amor por Isaac Moreno, a quien recientemente agasajó con una gran fiesta por su cumpleaños número 43.
Tanto el español como la conductora de Hoy compartieron en sus cuentas de Instagram, el pasado 28 de abril, la divertida fiesta que el modelo disfrutó.
Isaac Moreno acompañó varias fotografías con las palabras "28.04 Bienvenidos 43", mostrando la decoración de la celebración, que incluía imágenes de las apariciones públicas recientes de la pareja.
El español compartió en su publicación románticas fotos junto a Galilea Montijo, incluyendo un tierno beso durante el momento del pastel.
Además, en una de sus historias, mostró el peculiar pastel que les hicieron y cómo compartieron el momento de las 'Mañanitas', demostrando su amor por ella.
Entre los invitados a la fiesta de cumpleaños de Moreno se encontraban Alfonso Waithsman, uno de los mejores amigos de Galilea Montijo, Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra, Paul Stanley y su esposa Joely Bernat, y Aldo Rendón.
Aunque la presentadora solo compartió fotos de la celebración en sus historias, en su perfil le dedicó un emotivo mensaje de felicitación a su pareja.
“Feliz cumple mi moqui. Sólo deseo que tu sonrisa y felicidad sean para siempre. Amor hermoso”, escribió Galilea Montijo a su novio.
Isaac Moreno respondió: “Te AMO moquito mío!! Gracias por hacerme tan feliz”.
Así inicio la historia de amor de Galilea Montijo e Isaac Moreno
En el comienzo de 2023, Galilea Montijo anunció su separación de Fernando Reina después de once años de matrimonio.
En mayo de ese año, fue vista por primera vez con Isaac Moreno y, al ser cuestionada sobre la naturaleza de su relación, admitió que "se estaban conociendo".
Los rumores de romance gradualmente se intensificaron y en octubre de 2023 confirmaron su relación. "Todo bien. Estoy muy bien, muy tranquila. Todavía no (lo conoce mi hijo), pero ya lo sabe desde hace mucho. Lo más importante es ser feliz en esta vida", reveló Galilea Montijo en una entrevista con Edén Dorantes.
Desde entonces, la actriz, que es siete años mayor que el modelo, ha estado dedicada a presumir su romance con Isaac Moreno.