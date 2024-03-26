Galilea Montijo responde a críticas sobre la fiesta de cumpleaños de su hijo: lanza mensaje

Video "Te lo digo a ti": el hijo de Galilea Montijo dejó a todos sorprendidos con esta advertencia

Galilea Montijo conmemoró el cumpleaños número 12 de su hijo Mateo con una deslumbrante celebración en la hermosa ciudad de Acapulco, México.

La espectacular fiesta se llevó a cabo en un exclusivo lugar; sin embargo, en algunos medios se especuló sobre el recinto en donde lo festejaron, pues se reportó que era una cantina, lo que generó controversia.

Galilea Montijo lanza mensaje tras críticas

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora decidió poner fin a los ataques que había estado recibiendo. En un mensaje claro y contundente, expresó su descontento ante la distorsión de sus publicaciones relacionadas con la celebración del cumpleaños de su hijo.

Galilea Montijo afirmó que le resulta inaceptable que se tergiverse la información que ella compartió sobre la fiesta de su hijo. A pesar de los rumores y las especulaciones, la celebración no tuvo lugar en una cantina, como algunos medios habían afirmado.

“Cómo distorsionan historias de algo como el cumpleaños de mi hijo. Ojo, esto no es una explicación, solamente callando estupideces de ciertos 'medios' que no hayan cómo rellenar su información por tener más vistas a sus links", comentó.

Montijo expresó su asombro ante la distorsión que algunos han dado a su gesto sincero. Lo que para ella era un acto hermoso y lleno de amor, fue llevado a niveles absurdos y "estúpidos" por aquellos que buscan controversia.

"Cómo algo tan lindo que con cariño lo comparto, lo llevan a niveles estúpidos", escribió.

A pesar de las especulaciones mediáticas, la novia de Isaac Moreno no se dejó afectar y desestimó los rumores que circulaban sobre ella. En un gesto de autenticidad, compartió una nueva fotografía del festejo, que tuvo lugar después de la competencia de pádel de uno de los hijos de su exesposo.

En su mensaje, Galilea Montijo expresó su agradecimiento al restaurante Sí Señor en Acapulco por esperarla para cenar tras el evento deportivo. El ambiente del lugar fue totalmente familiar y allí celebraron el cumpleaños de su querido Mateo.

"Gracias al restaurante Sí señor en Acapulco por esperarme para cenar después del evento de pádel, donde recibimos el cumple de mi Mateo, un lugar 100% familiar", expresó.

Galilea Montijo calla rumores y responde con contundente mensaje Imagen Instagram Galilea Montijo

Galilea Montijo celebra el cumpleaños de su hijo

El sábado 23 de marzo, Galilea Montijo organizó una encantadora celebración para conmemorar el cumpleaños de su hijo. En este evento especial, Mateo compartió momentos inolvidables con sus medios hermanos, Claudio y Alexis; además, la fiesta contó con la presencia de Paola Carus, quien fue la primera esposa del exmarido de la conductora, Fernando Reina.

"No tengo palabras para agradecer a la vida y a Dios el poder ser tu mamá y verte crecer. Te amo mi amor del bueno. Feliz cumple. Mi único objetivo y propósito en la vida es verte feliz, siempre serás mi pedazo de cielo, mi amor del bueno. Te amo mi Mateo", fueron las palabras que le dedicó la conductora a su primogénito.