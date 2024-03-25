Famosos

Galilea Montijo celebra el cumpleaños de su hijo con tremenda fiesta y junto a ex de su exesposo

La conductora de Hoy utilizó las redes sociales para publicar varias fotos de cómo luce su hijo Mateo y la gran relación que tiene con la primera esposa de su exmarido.

Valeria Contreras N.
Por:Valeria Contreras N.
Video "Te lo digo a ti": el hijo de Galilea Montijo dejó a todos sorprendidos con esta advertencia

Galilea Montijo echó la casa por la ventana y este sábado 23 de marzo celebró el cumpleaños número 12 de su hijo Mateo, presumiendo la espectacular fiesta.

Galilea Montijo organiza fiesta para el cumpleaños de su hijo

La conductora de Hoy publicó varias fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde presumió parte del festejo de su primogénito.

Dentro de los invitados a la celebración estuvieron Claudio y Alexis, medios hermanos del hijo de Galilea Montijo y Paola Carus, primera exesposa del exmarido de la conductora, Fernando Reina.

Tras presumir la gran amistad que tiene con la chef luego de su divorcio del político, la presentadora de Hoy mostró el gran cariño que le tiene a sus exhijastros y dejó ver lo grande que está su primogénito, quien preocupó por aparecer con el brazo lesionado.

“No tengo palabras para agradecer a la vida y a Dios el poder ser tu mamá y verte crecer. Te amo mi amor del bueno. FELIZ CUMPLE mi único objetivo y propósito en la vida es verte FELIZ, siempre serás “Mi pedazo de cielo”, “Mi amor del bueno”. TE AMO MI MATEO”, fueron las palabras con las que la conductora acompañó su posteo.

Galilea Montijo celebra a lo grande el cumpleaños de su hijo Mateo
Galilea Montijo celebra a lo grande el cumpleaños de su hijo Mateo
Imagen Instagram Galilea Montijo

¿Quién es Mateo, hijo de Galilea Montijo?

En agosto de 2011, Galilea Montijo se casó con Fernando Reina y siete meses después de la boda, la conductora debutó como mamá de Mateo.

La conductora siempre ha destacado lo orgullosa que está de su primogénito y aunque antes publicaba más fotos de Mateo en redes sociales; desde hace un par de años evita compartir detalles de la vida del adolescente, quien se lo pidió.

Sin embargo, las imágenes que comparte dejan al descubierto que el hijo de la presentadora es idéntico a ella, hecho que incluso ahora le valió un sinfín de mensajes.

"Crecen muy rápido", "Qué rápido pasaron 12 años", "Se parece mucho a ti Gali", son algunos de los mensajes que publicarn los seguidores de la presentadora.

Isaac Moreno, actual pareja de Galilea Montijo, también se unió al hilo de comentarios y junto a emojis en forma de corazón, precisó: "El amor más grande".

