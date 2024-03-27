Galilea Montijo destapa la situación que sufre su hijo Mateo en la escuela: “Llegan a herir”

Video "Te lo digo a ti": el hijo de Galilea Montijo dejó a todos sorprendidos con esta advertencia

Tras celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo, Galilea Montijo hizo una sincera confesión durante el programa Hoy, donde reveló que su primogénito enfrenta dificultades en la escuela debido a los ataques que recibe.

¿Por qué el hijo de Galilea Montijo sufre ataques?

Este 27 de marzo, la conductora destapó que su hijo es blanco de ataques verbales de sus compañeros de escuela, quienes lo agreden por las opiniones que ella externa en Netas Divinas.

“Los mismos compañeros, fíjate que con Mateo me ha pasado que llegan a… sacan de contexto, por ejemplo, cosas que digo, que bromeo, o que contamos en Netas Divinas”, externó.

Tras destapar el difícil escenario que vive su hijo Mateo, Galilea Montijo afirmó que los ataques que sufre su primogénito “llegan a herir” y que hasta ha pensado en tomar una drástica decisión.

“Un programa que es nocturno, para adultos, los sacan de contexto y sí llegan a herir y llega a doler, entonces ya no sabes si seguir trabajando o no”, señaló con tristeza.

La presentadora recibió el apoyo de sus compañeros como Carlos Arenas y Andrea Legarreta; esta última afirmó que aunque sus hijos vivan agresiones o se enfrenten a chismes, saben qué clase de personas son sus mámas.

“Lo mejor es que al final los hijos tienen que tener la certeza de quién es su mamá, quién es su papá, lo que valen, ellas qué ven, qué es lo que viven en casa”, comentó.

Galilea Montijo, con firmeza y convicción, respaldó las declaraciones de la mamá de Mía y Nina Rubín Legarreta. Afirmó que pese a ser figuras públicas, ellos no representan a ningún programa ni a algún red social.

Él es Mateo, hijo de Galilea Montijo… ¿Quién es su papá?

Galilea Montijo y Fernando Reina unieron sus vidas en un emotivo enlace matrimonial en agosto de 2011. La ceremonia, íntima y llena de amor, tuvo lugar en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, los días previos a su boda trajeron una sorpresa inesperada para Galilea, pues descubrió que estaba embarazada de su único hijo, Mateo.

Siete meses después de su matrimonio, Mateo llegó al mundo, llenando de alegría el hogar de la pareja, quien lamentablemente, en 2023, tomaron caminos separados.

Fernando Reina, oriundo de Acapulco, Guerrero, nació en marzo de 1978. Su formación académica incluye estudios de Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Administración de Negocios Internacionales.