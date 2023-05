Galilea Montijo reacciona a sus fotografías en la playa con modelo español

Posteriormente, señaló entre risas: "¿A dónde buscaba pececitos? Andaba buscando unas conchitas, mana", le dijo a Andrea Legarreta. "¡Ay qué gachos!, si me divorcié, no me capé", refutó. "Haz lo que quieras mana, no nos vas a pedir permiso", agregó enseguida Andrea Legarreta.