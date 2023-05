Galilea Montijo protagoniza portada de revista y cuenta cómo está su hijo tras divorcio

“Gracias a Dios no estamos con gritos ni sombrerazos porque eso no le sumaría nada al dolor que estamos pasando porque sí pasas por un dolor, sí pasas por un proceso difícil. Es una montaña rusa de emociones, un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves. Pero creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos”, destacó.