Galilea Montijo confirma pleitos con Lilí Brillanti y dice que una vez estuvo a punto de golpearla

"Llegó un momento en que sí la confronté, yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse", dijo con tono de broma. "Ella me ponía la cara, se me acercaba y se reía, me decía: 'Pégame, ándale pégame', y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas porque en aquel entonces traía acrílicas y decía: 'Dios mío por favor me tengo que aguantar', hasta que le dije: 'Sabes qué, no voy a caer en tu juego'".