“Me recibió muy bien”: Carmen Muñoz negó tener problemas con Galilea Montijo tras salir en Hoy

Después de tomar la decisión de cortar la relación laboral que tenía con una televisora en México, Carmen Muñoz se unió a la lista de famosos que forman parte de Televisa, ahí tuvo una participación en Hoy, motivo que generó controversia entre los televidentes e internautas, pues llegaron a pensar que sustituiría a alguien del elenco.

Sin embargo, la conductora habló con medios de comunicación a su salida de la televisora de San Ángel, Ciudad de México, y comentó que prepara un proyecto mismo que no tarda en ver la luz.

“Estoy muy contenta de iniciar el año con puras cosas bonitas y preparándome para lo que venga. Por lo pronto les puedo adelantar que estamos preparando un proyecto para Unicable, más adelante les daré detalles; como el concepto, así como el productor o productora. Ahí les voy informando”.



Ante la pregunta de los reporteros sobre cuál será la temática del show, la tapatía se limitó a decir que: “en esas andamos”.

“Andamos aterrizando todas las ideas. Está muy padre porque están escuchando todo lo que traigo en mente. En conjunto con un gran equipo estamos haciendo el programa”.



Carmen apareció en compañía de Andrea Legarreta para conducir Hoy, pero, ¿qué tan cierto es que se queda como ‘host’ del matutino?

“No, solamente estuve como conductora invitada, ahorita voy a ‘Cuéntamelo ya’, voy a presentar mi libro ‘Dale like al amor’, sigo muy contenta”.

Una de las preguntas que le hicieron los comunicadores fue sobre si tiene una supuesta enemistad con Galilea Montijo, a lo que Muñoz fue contundente con las declaraciones que emitió.

“No, para nada. De verdad que me recibieron increíble, me recibieron con mucha calidez, me la pasé bien y Gali me recibió muy bien”.



Ante los memes que surgieron en redes sociales en donde supuestamente Galilea Montijo no conocía a Carmen, la conductora aseveró:

“Después lo platicamos, dijimos: ‘Oye, alguna vez te vi por aquí pero tenías el pelo largo’, de eso fue hace 16 años, a veces no ubicas a la gente y no te acuerdas. Yo no la conocía personalmente, ahora ya tuve el gusto y muy buena relación”.



Carmen Muñoz ha hecho una carrera en televisión como en radio algo que para ella ha significado mucho cada etapa en la vida.

“Soy muy afortunada de poder trabajar en televisión y radio, que es lo que más disfruto, y ahora en mi etapa de escritora también. Y hay que ser pacientes, las cosas suceden en el momento indicado, los tiempos de Dios son perfectos".



Mencionó que lleva más de 30 años de carrera artística, algo que la llena de emoción.

“Cada proyecto me emociona, me entusiasma y me preparo para ello, porque nunca dejamos de aprender y disfrutar, además de tener nuevas experiencias, que es lo que estoy haciendo ahora”.

Cabe resaltar que Carmen trabajó con la productora fallecida Magda Rodríguez, ahora que está en Televisa se encontrará con Andrea Rodríguez, motivo por el que muchos pensarán una mancuerna entre ellas, sin embargo, Muñoz no ha podido aterrizar los proyectos que tiene en mente.

"Todavía no tengo idea, apenas estoy aterrizando y poniendo los pies bien plantados para escuchar qué es lo que tiene la empresa preparado para mí”.