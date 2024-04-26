Mateo, hijo de Galilea Montijo, “ya es un adolescente” y por esta razón "asustó" a la presentadora
La presentadora del programa Hoy confesó que “le duele la panza” el solo darse cuenta de cuánto ha crecido y cambiado su hijo Mateo, de 12 años. Además, confesó arrepentirse de no congelar sus óvulos.
Galilea Montijo compartió sus sentimientos sobre el crecimiento de su hijo Mateo, de 12 años.
Durante una entrevista en Radio Fórmula, la presentadora del programa Hoy expresó su nostalgia al ver cómo su primogénito ha crecido, fruto de su primer matrimonio con Fernando Reina.
“Ya es un hombre, me dice ‘hola, mamá’, y eso me asustó porque uno nunca sabe cuándo los hijos cambian y crecen. Me duele hasta la panza”, confesó Montijo el pasado 25 de abril.
A sus 50 años, la presentadora reveló que la voz de su hijo ya ha cambiado y que a veces ni lo reconoce cuando habla con él.
“Me dolió la panza cuando escuché que me dijo ‘soy yo, mamá’. Estaba en la preadolescencia y ahora es un adolescente”, compartió con nostalgia.
Galilea Montijo se arrepiente de no congelar sus óvulos
La actriz Galilea Montijo no se rinde en su sueño de ser madre por segunda vez. Durante una conversación con los medios, reiteró que se encuentra en la fase de investigación de tratamientos para lograr un embarazo.
“Me preguntaron si me gustaría tener otro hijo, y respondí que sí. Este año me gustaría, así que estoy investigando. Mi reloj biológico comenzó temprano”, destacó.
Aunque no está segura de si se dará, Galilea Montijo expresó su deseo de darle un hermanito a Mateo.
“Es un tema que requiere dedicación, tiempo y confiar en la vida. Si llega, bien; y si no, ya tengo tres hijos”, comentó, refiriéndose a su primogénito y a Claudio y Alexis, hijos de su exesposo a quienes considera como propios.
En cuanto a la posibilidad de recurrir a la adopción para ampliar la familia, la conductora confesó que primero agotará las alternativas para lograr un embarazo de forma natural.
"No sé, estoy viendo primero la opción natural, si puedo, desgraciadamente yo no congele óvulos, lo cual me arrepiento muchísimo en estos momentos, no pensé que me llegara tan temprano mi reloj biológico, peor solamente Dios",