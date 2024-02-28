Galilea Montijo dice que "no puede vivir" sin un antidepresivo: no veía la vida "de colores"

Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo, quien recientemente llamó la atención por presumir su noviazgo con Isaac Moreno en la última edición de Premio Lo Nuestro, hizo una confesión sobre su salud mental en el programa Netas Divinas.

La conductora reveló el pasado miércoles 21 de febrero que "no puede vivir" sin un antidepresivo.

“ Yo no puedo vivir sin el antidepresivo”, comentó la tapatía, quien destacó que el día que no se toma el medicamento, comienza a experimentar fuertes síntomas que afectan su vida diaria.

“Yo no puedo dejar el antidepresivo, no es fuerte gracias a Dios, te lo venden sin receta… El día que yo no me lo tomo empiezo con una angustia espantosa y mira que me quité unas gotitas, que dicen que sí son peligrosonas”, señaló.

Galilea Montijo comentó que su consumo de antidepresivos ha bajado: "Vivía en esta parte de pastillita para dormir, pastillita para despertar, pastillita para seguir despierta, llegó un punto que me empecé a sentir peor y gracias a Dios en terapia me mandaron este antidepresivo que ha sido mi salvación”, expresó.

Para la presentadora, este tipo de prescripciones la han ayudado a salir adelante, pero también hay otros factores que han beneficiado su salud mental.

“ Yo me he agarrado del antidepresivo, de hacer ejercicio, de las amigas, del trabajo”, indicó.

Galilea Montijo detalló que ella ha vivido fuertes depresiones e, incluso, reveló que en algún momento “ya no veía la vida de colores”.

“Para mí es terrible, el día que yo no me tomo mi pastillita en la noche, que esa es la que me permitió de alguna manera pues salir de una depresión espantosa que me dio y volver a ver la vida de colores, porque yo ya no la veía, la depresión te la crea el estrés, la carga de trabajo, el exterior, uno no lo cree”, sentenció.

Consuelo Duval, su compañera de Netas Divinas, reaccionó a las palabras de su colega y respaldó su confesión.

“Está bien, no pasa nada… Aunque lo fuera bebé, lo maravilloso del antidepresivo es que existe”, indicó.

Galilea Montijo y su lucha contra la depresión postparto

La conductora de Hoy ha expresado, desde hace años, que cuando su hijo Mateo nació, en 2012, experimentó una fuerte depresión postparto, de la cual logró salir bien librada.

Galilea Montijo describió cómo se sintió durante ese tiempo: “ Empecé a ver la vida en blanco y negro. Los edificios parecían caer sobre mí, y la ansiedad me invadía”.

La falta de sueño, la presión para amamantar, los cambios hormonales y las expectativas de la maternidad contribuyeron a su angustia.