¿Gala Montes está embarazada? Actriz publica inesperado mensaje y foto

Video ¿Quiénes son Scarlet Gruber y Gala Montes, señaladas tras los truenes de Danilo Carrera y Horacio Pancheri?

Gala Montes regresó a la pantalla chica como la antagonista de ‘Vivir de amor’, donde comparte créditos con Emmanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos.

Tras actuar en ‘La Mexicana y el Güero’ y ‘Diseñando tu amor’ en 2021, la actriz se dedicó a participar en reality shows; sin embargo, ahora su vida personal es la que atrae miradas.

Y es que Gala Montes, de 23 años, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde destapa si es verdad que está embarazada.

Gala Montes aclara si está embarazada

El domingo 10 de marzo, la villana de ‘Vivir de amor’ compartió una fotografía en la que dejó claro que es mentira que esté esperando a su primer bebé.

Gala Montes ya enfrentó esa clase de rumores e, incluso, destacó que la supuesta noticia llegó a oídos de su mamá, quien padeció cáncer en dos ocasiones, por lo que hizo una fuerte súplica ante los chismes que surgieron sobre un posible embarazo.

“Oigan no mam*n, no estén diciendo que estoy embarazada.Ya me habló mi mamá preocupada… No sean mam*nes”, dijo la actriz y cantante junto a emojis de caritas riendo.

Gala Montes aclara si está embarazada y lanza mesaje Imagen Instagram Gala Montes

Pese a que lo tomó con sentido del humor, Gala Montes sí echó por tierra cualquier posibilidad de que su familia crezca.

¿Gala Montes tiene novio?

Gala Montes lleva su vida amorosa alejada de la opinión pública, por lo que a lo largo de su carrera jamás ha hablado sobre si tiene algún romance con algún famoso o si se está dando una oportunidad en el amor.

Hace tres años, la actriz enfrentó una especulación, cuando la relacionaron con Horacio Pancheri, su compañero de ‘La Mexicana y el Güero’, telenovela que puedes ver en ViX; sin embargo, se encargó de acabar contundente con los rumores.

“No, no, para nada (tengo un romance con Horacio), ya ves cómo son las revistas, pero prefiero no hablar de eso… Somos grandes amigos, nos conocimos en el proyecto, somos compañeros y todo lo distorsionan”, afirmó a Televisa Espectáculos.

En aquel momento, Gala Montes señaló que su prioridad no era comenzar una relación amorosa, por lo que estaba enfocada en su familia y carrera.

“No es que no importe, pero realmente me estoy esperando a alguien que valga la pena presentarles y la verdad no he tenido ni tiempo”, sentenció.