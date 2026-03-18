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Querida presentadora es operada de urgencia tras reventársele un implante de seno

La presentadora Gaby Ramírez dio a conocer que entraría a una cirugía “urgente” luego de que su médico le informaran que tenía “reventado un implante” y que se estaba "empezando a encapsular todo".

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Por:Elizabeth González
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La presentadora mexicana Gaby Ramírez tuvo que ser operada de urgencia tras reventársele un implante de seno.

Este miércoles 18 de marzo, la integrante de ‘Sale el Sol’ informó sobre su hospitalización y el problema de salud que enfrenta luego de que el líquido de su implante se regara por todo su seno.

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“El día de hoy voy a entrar a cirugía. Hace unas semanas me hicieron unos estudios en las mamas y salió que tenía reventado un implante. Es urgente, no es tan peligroso, pero sí es urgente porque como ya está reventado, se está empezando a encapsular todo”, declaró.

“Hoy voy a entrar a cirugía más o menos como a las 3 de la tarde para que me arreglen ese problema (…) Andamos nerviosas, pero todo va a salir muy bien”, agregó.

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La presentadora señaló que el cirujano Jorge Krasovsky estaría a cargo de su operación de emergencia. Asimismo, explicó que la urgencia de su cirugía se debía a que el implante ya estaba “regado” en su cuerpo.

“Lo mismo de lo que está hecho el implante por dentro, se hizo como una ruptura, pero no es una ruptura pequeña la que yo tengo (…) El implante debe ir pegado (a la piel) y en el eco se ve donde, literal, está despegado y ya se ve así como todas las partes del implante regadas”, dijo.

Gaby Ramírez es una presentadora mexicana.
Gaby Ramírez es una presentadora mexicana.
Imagen Gaby Ramírez / Instagram


Gaby Ramírez reconoció que su “error” fue no revisar constantemente su implante, sobre todo, cuando éste ya tenía 10 años.

“Llevo 10 años con ellos (…) y mi error (fue) no habérmelo (checado). Me lo chequé hace como un año y medio, dos, y estaba todo bien, pero pues no sabes en el transcurso, pues de los días, los años… un golpe o porque ya están viejos, es un implante ya un viejo, de 10 años… pudo haber pasado eso”, resaltó.

Así se dio cuenta de que su implante de seno estaba roto

Gaby Ramírez reveló la manera en que se dio cuenta que algo estaba mal con su implante, asegurando que en ningún momento experimentó dolor.

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“Yo me di cuenta porque el implante sí se ve diferente al otro, a tu otra bubi. Empieza a ser como un poco más suave y ya no es como esa dureza que tienes. Hay algunos que se revientan y empiezan a doler muchísimo, salen moretones… Yo no sentí ni dolor, ni nada, solamente empecé a ver que la bubi ya iba diferente a la otra”.

Por último, la presentadora de ‘Sale el Sol’ compartió que, aunque tenía fe en que todo saldría bien en la operación, estaba “nerviosa” pues no solo era “quitar el implante” sino “limpiar y raspar todo lo que estuviera regado”.

“Me voy a quedar una noche ahí por cualquier cosa (…) y al día siguiente ya me voy”, sentenció.

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