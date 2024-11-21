¿No que no? Gabriel Soto reconoce que hubo boda con Irina Baeva: ella reacciona así

Video El video de la “boda” que asegura Irina Baeva tuvo con Gabriel Soto: su vestido, el anillo y más

Gabriel Soto finalmente reconoció, tras haberlo negado categóricamente, que sí celebró una boda con Irina Baeva, como ella lo confirmó.

Fue el pasado mes de julio cuando la actriz aseguró en entrevista con la revista Hola! Américas que unió su vida a la del actor, tras varios años de relación.

PUBLICIDAD

“El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa, en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí, dijo.

“Los dos tomamos la decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana”, sentenció.

Pese a que Baeva compartió con el medio las imágenes del importante día, el actor negó su versión y aclaró, en declaraciones presentadas por ‘Ventaneando’:

“Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios”.

Estas revelaciones llegaron días después de que Soto anunciara el final de su larga relación con la rusa, aunque no especificó las razones.

Gabriel Soto acepta que hubo boda con Irina Baeva

A meses de la controversia que sus historias contrapuestas causaron, Gabriel Soto acaba de aceptar que sí se casó simbólicamente con Irina Baeva.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, al cantante lo interrogó la prensa: “¿Sí se casaron? ¿Hubo boda o no? Porque tú dijiste que hubo fotos, ella que sí hubo boda, ¿cuál es la verdad?”.

“Sí, hubo una ceremonia, hubo una ceremonia y, obviamente después de la ceremonia hicimos unas fotos, pero sí hubo una ceremonia”, dijo, de acuerdo con lo mostrado en el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz este 21 de noviembre.

“¿Para ti valió esta boda?”, le cuestionaron al galán de telenovelas, quien respondió inmediatamente: “Claro, por supuesto”.

PUBLICIDAD

Al preguntarle si considera a la modelo su esposa, el intérprete contestó: “Exesposa, ya. Pero sí, fue una ceremonia y obviamente muy íntima, muy familiar y después de eso hicimos unas fotos”.

Irina Baeva reacciona a lo dicho por Gabriel Soto

De manera casi inmediata, Irina Baeva reaccionó ante los medios de comunicación al hecho de que Gabriel Soto al fin admitió que sí se casaron.

“Todas estas declaraciones, creo que es momento de separar las cosas. En este momento, no tengo nada que opinar al respecto porque de todo esto ya hablamos mucho, ya dijimos todo”, enunció ante el micrófono de Ortiz.

“Bueno, lo que él quiera agregar, decir, está en todo su derecho de hacerlo. Ahora si que yo en este momento ya no le quiero agregar nada más”, concluyó el tema.