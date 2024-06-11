Irina Baeva reacciona al reencuentro de Gabriel Soto y Geraldine Bazán: "Siempre van a estar juntos"
La actriz rusa no asistió a la primera comunión de la hija menor de Gabriel Soto, en donde el actor convivió con su ex, Geraldine Bazán.
Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebraron la primera comunión de su hija menor, Alexa Miranda, el 8 de junio. Los actores sorprendieron al aparecer junto a sus hijas en fotografías familiares.
Un par de días después, Irina Baeva confirmó que no asistió al evento.
"No. Se veía hermosa, hermosa. Justo le dije a Gabriel que, de verdad, muchas felicidades y se veía muy, muy bonita", dijo a los medios de comunicación, como el programa 'Sale el sol'.
¿Irina Baeva sintió celos al ver a Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos?
La rusa fue cuestionada por los medios de comunicación sobre su sentir al ver a su prometido y expareja juntos nuevamente en las imágenes.
" Es totalmente comprensible, creo que lo más importante siempre es que debe prevalecer el bienestar de las niñas, que las niñas estén bien, estén contentas. Finalmente son sus papás, siempre van a estar juntos, son una familia y siempre lo serán. No hay ningún problema por ese lado", declaró sin titubear.
Irina comprende la faceta de padre de Gabriel, incluso, es testigo al convivir con las niñas.
"Lo veo constantemente con sus hijas cuando están en la casa. Por supuesto, es algo muy bonito, somos una familia que convive constantemente en la casa", concluyó.