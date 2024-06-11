Irina Baeva reacciona al reencuentro de Gabriel Soto y Geraldine Bazán: "Siempre van a estar juntos"

Video Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran cara a cara en la primera comunión de su hija

Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebraron la primera comunión de su hija menor, Alexa Miranda, el 8 de junio. Los actores sorprendieron al aparecer junto a sus hijas en fotografías familiares.

Un par de días después, Irina Baeva confirmó que no asistió al evento.

"No. Se veía hermosa, hermosa. Justo le dije a Gabriel que, de verdad, muchas felicidades y se veía muy, muy bonita", dijo a los medios de comunicación, como el programa 'Sale el sol'.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos en la primera comunión de su hija. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

¿Irina Baeva sintió celos al ver a Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos?

La rusa fue cuestionada por los medios de comunicación sobre su sentir al ver a su prometido y expareja juntos nuevamente en las imágenes.

" Es totalmente comprensible, creo que lo más importante siempre es que debe prevalecer el bienestar de las niñas, que las niñas estén bien, estén contentas. Finalmente son sus papás, siempre van a estar juntos, son una familia y siempre lo serán. No hay ningún problema por ese lado", declaró sin titubear.

Irina comprende la faceta de padre de Gabriel, incluso, es testigo al convivir con las niñas.