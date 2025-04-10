Gabriel Soto reacciona y envía este mensaje tras Irina Baeva acusarlo de haberle sido infiel

Video ¡Acusa "infidelidades"! Irina Baeva por fin revela por qué terminó con Gabriel Soto

Gabriel Soto reaccionó a las declaraciones que recientemente dio su ex, Irina Baeva, acerca del final de su largo romance.

Este 9 de abril, People en Español dio a conocer que el actor no quiso opinar sobre lo dicho que la rusa y su mánager, Karem Guedimin, explicó la razón.

“Dice que no dará ninguna declaración más porque [él] no habla ya de terceras personas”, compartió la representante con el medio.

Gabriel Soto lanza mensaje tras las acusaciones de Irina Baeva

Aunque directamente no ha brindado comentarios, Gabriel Soto utilizó sus historias de Instagram para ‘repostear’ un video con imágenes del personaje ‘Rocky Balboa’, de la saga de ‘Rocky’.

El clip contiene el siguiente mensaje inspiracional: “Ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida”.

“Pero no se trata de lo fuerte que golpees. Se trata de lo fuerte que eres golpeado y seguir adelante, de cuánto puedes y continuar avanzando. Así es como se gana”, añade.

El protagonista de telenovelas no hizo alguna referencia a Irina Baeva, de la que anunció su separación en julio de 2024.

Gabriel Soto compartió un mensaje tras las declaraciones de su ex, Irina Baeva, en su contra. Imagen Gabriel Soto/Instagram

¿Qué dijo Irina Baeva sobre Gabriel Soto?

La noche de este 8 de abril se transmitió la emisión de ‘Montse & Joe’, en la cual estuvo como invitada Irina Baeva.

La modelo fue cuestionada por Montserrat Oliver sobre la razón de su truene con Gabriel Soto, tras cinco años juntos y haberse comprometido.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, aseguró tajante.

Ella no quiso relatar cómo habría “cachado” el alegado engaño del galán de melodramas pues, argumentó, “está todo contado”.

“Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos, se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema, entonces realmente no le veo sentido porque está toda la información”, explicó.

