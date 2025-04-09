Irina Baeva afirma que terminó con Gabriel Soto por infidelidades de él: hace estas acusaciones

Video ¡Acusa "infidelidades"! Irina Baeva por fin revela por qué terminó con Gabriel Soto

Irina Baeva habló de la razón por la que, a su consideración, se terminó su larga relación con Gabriel Soto en julio del año pasado.

La rusa se pronunció al respecto en medio de las especulaciones de que sostiene un romance con el empresario Giovanni Medina, con quien recientemente fue captada mientras tomaba su mano.

Irina Baeva acusa a Gabriel Soto de haberle sido infiel

Fue durante la emisión del programa ‘Montse & Joe’ de este martes 8 de abril, que Montserrat Oliver recordó a Irina Baeva que “dicen que dejaste ahí a Gabriel tirado, que nada más se enfermó y ahí lo aventaste”.

“No, no, no, no. A ver, totalmente falso, no es cierto. No, no es así, yo estoy siempre cuando hay que estar”, dijo rápidamente.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, agregó sorpresivamente.

La estrella de telenovelas como Amor Dividido, que puedes ver aquí en ViX, no quiso contar cómo habría “cachado” que Soto la engañó.

“Creo que, la verdad, está de más porque, aparte, está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema, entonces realmente no le veo sentido porque, de verdad, está toda la información”, explicó.

Baeva aseguró que “no” se trató de un “chisme” el que el galán de melodramas la haya traicionado: “Es la verdad, pues así pasaron las cosas, ni modo”.

¿Con quién habría sido infiel Gabriel Soto a Irina Baeva?

En diciembre de 2022 empezaron rumores de que Gabriel Soto tendría un idilio con su compañera de proyecto, Sara Corrales, y que él estaba separado de Irina Baeva.

En enero del año siguiente, la colombiana compartió a Hoy: “Le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas”.

“Pero, pues la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento. Yo busco un hombre soltero, un hombre leal, fiel, comprometido con la relación”, sumó.

Al mismo tiempo, Baeva y Soto sostenían que su compromiso seguía en pie y se negaban a “opinar” acerca de lo que sucedía en realidad entre los tres.

Para mediados de 2024, los señalamientos de que el intérprete engañaba a su prometida surgieron nuevamente. Ahora, la supuesta ‘tercera en discordia’ era Cecilia Galliano, con quien incluso fue fotografiado a las afueras de su casa.

En ese entonces, Gabriel afirmó que su cercanía con la argentina sólo se trataba de una estrategia publicitaria para la obra en la que ambos aparecían, ‘El precio de la fama’. En medio de esta situación, él anunció de ruptura de Irina.

A principios de este 2025, Galliano dio a conocer, a ‘Venga la alegría’, que ya no era cercana al cantante: “Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta y por eso tomé mi distancia”.

¿Irina Baeva sufrió violencia al lado de Gabriel Soto?

En su conversación con Montserrat Oliver, Irina Baeva se sinceró acerca de los malos momentos que atravesó anteriormente.

“Hasta el año pasado, viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios”, externó, sin mencionar a Gabriel Soto puntualmente.

“Creo que me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más”, sentenció, “pero, hasta el día de hoy, que volteo a ver y me acuerdo e inclusive como la sensación, el cómo me sentía, lo que estaba pasando, híjole, de verdad digo: ‘¿Cómo pude haber permitido tanto?’”, relató.

