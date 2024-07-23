Maribel Guardia

Maribel Guardia defiende a Irina Baeva y señala a Gabriel Soto: "La responsabilidad caía en él"

Maribel Guardia opinó sobre la ruptura de los actores. Externó su molestia porque las mujeres son señaladas en este tipo de controversias con el título de "prostitutas".

Por:
Ashbya Meré.
Irina Baeva ha ido señalada desde que anunció su noviazgo con Gabriel Soto en 2019, pues se le culpaba del divorcio del actor con Geraldine Bazán. Ahora las críticas volvieron a tomar fuerza tras confirmarse que los actores terminaron su romance.

Ante el escrutinio de la gente, Maribel Guardia opinó sobre la situación y se mostró a favor de Baeva, pues considera que la culpa del escándalo recae en Soto.

"Es una gran chava, yo sé que ha sido muy señalada, pero lo que es cierto es que empezó muy chiquita con él, él es mucho mayor que ella y tiene más experiencia que ella".

Reprobó que acusaran a la rusa de "haberle quitado" el marido a Geraldine Bazán.

" Nadie le quita nada a nadie, ni que fueran perros, es una decisión de un adulto, la responsabilidad caía en él que es un adulto, que le llevaba muchos años, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo", dijo en la entrevista.

Maribel Guardia condena el machismo

Además, la costarricense externó su molestia porque las mujeres son quienes terminan más afectadas por el machismo.

"Vivimos en una sociedad súper machista donde siempre a las mujeres nos cuelgan el título de 'prostituta' y el hombre qué 'fregón' porque anda con todas y se las agarra a todas".

Finalmente, Maribel Guardia le envió sus mejores deseos a Irina Baeva.

"Yo creo que vendrán tiempos muy buenos para Irina, yo le deseo que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece", sentenció.

Gabriel Soto anunció el 16 de julio, a través de las redes sociales, que su relación con Irina Baeva había terminado después de 5 años.

Cinco días después, la actriz rusa desmintió al actor sobre lo dicho en el comunicado, a través de una entrevista a la revista ¡Hola!, pues asegura que fue difundido sin su consentimiento y negó haber sido infiel, como se ha especulado.


