Irina Baeva

Irina Baeva enfrenta supuestas indirectas de Gabriel Soto: “Mi conciencia está tranquila”

La actriz respondió tajante a las supuestas indirectas de Gabriel Soto sobre una presunta infidelidad. La actriz se mostró “abierta” al diálogo con su expareja a pesar de la polémica.


Por:
Elizabeth González.
Video Irina Baeva responde a presuntos mensajes de Gabriel Soto en su contra tras separación 

Irina Baeva respondió tajante a las supuestas indirectas que Gabriel Soto ha lanzado en sus redes sociales luego de su polémica ruptura.

En un segundo adelanto de la entrevista que brindó a la revista ¡HOLA! México, la villana de telenovelas aseguró que su “conciencia y corazón” se encuentran tranquilos como respuesta a la reflexión que su exnovio compartió el 18 de julio, donde alegó que las personas “fallan”.

“Mi conciencia y mi corazón están tan tranquilos en este momento, en esta relación que, yo no necesito y no tengo lugar ahorita para las indirectas”, dijo en el video publicado este lunes 22 de julio.

Irina Baeva dejó claro en este segundo adelanto que sería la primera y la única que vez que hablaría al respecto, haciendo énfasis en que la puerta estaría abierta para hablar de frente con Gabriel Soto.

“Yo estoy aquí, por primera vez y por única vez dando la cara, hablando directo y también en el momento en que haya una conversación real, estoy abierta a ella”, dijo a la publicación.

Irina Baeva se enteró de su separación de Gabriel Soto por un comunicado

Previo a estas declaraciones, Irina Baeva dejó entrever que se enteró de su separación de Gabriel Soto casi a la par de todos, ya que el comunicado la “tomó por sorpresa”.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí", explicó. “Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos", puntualizó.

Video No sabía que la iban a cortar: Irina Baeva y Gabriel Soto enfrentados por su separación
