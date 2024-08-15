Gabriel Soto

¿Gabriel Soto estuvo a punto de abandonar proyecto por crisis de ruptura con Irina Baeva?

El productor Gerardo Quiroz temió lo peor luego de que el actor hiciera pública su separación de Irina Baeva. El actor terminó su relación con la actriz rusa en medio de rumores de romance con Cecilia Galliano.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Irina Baeva así reacciona cuando le preguntan si Cecilia Galliano fue “la tercera en discordia”

La polémica ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar a casi un mes de que la hicieran pública. El productor Gerardo Quiroz confesó que pensó lo peor luego de que el actor diera a conocer su separación.

Debido a que esta ruptura sucedió en medio de rumores de romance con Cecilia Galliano, su compañera de trabajo en la obra ‘El Precio de la Fama’, y en medio de problemas de salud del intérprete de 49 años es que el productor pensó que Gabriel Soto no superaría la crisis y abandonaría el proyecto teatral.

“Todos estábamos un poco preocupados porque, por un lado, su salud, y por otro, la parte mediática. Dijimos: ‘¡híjole!, a ver si no se nos debilita’”, admitió ante las cámaras de ‘Venga la Alegría’ este 15 de agosto.

Gerardo Quiroz reveló que, para sorpresa de todo su equipo, la actitud de Gabriel Soto no decayó sino todo lo contrario. Incluso, confesó que desde la crisis de salud que enfrentó ha estado mucho más cercano a sus hijas y seres queridos.

“Lo he visto muy maduro, tranquilo, ecuánime. Fuera de que se sintió mal aquella vez que tuvo una crisis por presión alta, está muy cercano a sus hijas, a Elissa y a Miranda, muy amoroso, buen amigo, afectivo, afectuoso, con ganas de ser feliz, de estar tranquilo”, concluyó.

La polémica ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

Gabriel Soto hizo pública su ruptura con Irina Baeva el 16 de julio a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

Aunque el escrito estaba firmado por ambas partes, fue hasta el 21 de julio que Irina Baeva confesó que su separación de Gabriel Soto la “tomó por sorpresa”.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí", explicó. “Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, aseguró.

Video Gabriel Soto deja claro si le pagará pensión a Irina Baeva: el actor sorprende con respuesta
Gabriel SotoIrina BaevaPolémicas de famososFamosos

