¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán podrían regresar? Fueron captados abrazados

Video Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran cara a cara en la primera comunión de su hija

Geraldine Bazán y Gabriel Soto sorprendieron, a principios de junio, al aparecer abrazados en una foto familiar por la primera comunión de Miranda, la menor de sus hijas.

La cercanía e los actores provocó especulaciones de una reconciliación entre ellos, la cual tomó fuerza cuando se anunció que el actor e Irina Baeva terminaron.

Rosalba Ortiz, madre la actriz, compartió si cree que Geraldine y Geraldine retomen su relación sentimental.

"Hacían una bonita familia, pero yo creo que si Geraldine hubiera pensado eso (en regresar) no se hubiera divorciado, se hubiera esperado a que él viviera su 'affair'".

Esta es una de las fotos en las que Geraldine Bazán aparece junto a su ex y padre de sus hijas, Gabriel Soto, quien la toma de la cintura. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán podrían regresar?

Además, la madre de la actiz explicó que el carácter de su hija no le permitiría regresar al lado del galán de telenovelas.

" Ella tiene mucha dignidad y como ella no se casó por dinero y siempre ha trabajado ella nunca pidió pensión para ella, lo único que recibe es para sus hijas".

Doña Rosalba siempre ha estado en medio de la polémica por sus declaraciones sobre Gabriel Soto e Irina Baeva, pero asegura que le tiene respeto al actor.

"Siempre lo he dicho es el padre de mis nietas, lo respeto y también ha vivido cosas tristes".

Incluso, recientemente se mostró compasiva por la situación mediática que está viviendo la rusa con las críticas por su desempeño en 'Aventurera' y la ruptura sentimental con Gabriel.

" Mi solidaridad [a Irina Baeva]. Como a todas las mujeres que han sufrido esto", dijo a los medios de comunicación sobre la separación con Soto, reportó People En Español. "A esta niña también que la bendiga Dios, que le dé una buena orientación hacia lo que ella la haga feliz. Nada más, es lo que puedo decir", sentenció.