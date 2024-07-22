Gabriel Soto “confirma” que Irina Baeva le fue infiel y revela quién sería el tercero en discordia

Video No sabía que la iban a cortar: Irina Baeva y Gabriel Soto enfrentados por su separación

Gabriel Soto reveló, según reporta Luis Alfonso Borrego, que Irina Baeva lo engañó antes de que su relación terminara definitivamente, esto luego de que ella negara haberlo hecho.

La actriz aseguró en entrevista con Hola! México, que lanzó un adelanto este 21 de julio: “Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie”.

PUBLICIDAD

Baeva hizo estas declaraciones luego de que en el programa ‘Chisme no like’ Javier Ceriani la acusó de ser la “amante oficial” del empresario Víctor González Herrera.

Gabriel Soto “confirma” que Irina Baeva lo traicionó

A horas de que se difundieran las primeras declaraciones de Irina Baeva, este lunes 22 el periodista Luis Alfonso Borrego aseveró que Gabriel Soto lo llamó este fin de semana.

En primer lugar, aseguró el comunicador, el galán de telenovelas supuestamente le compartió que ya había pedido a su expareja hacer el anuncio de su separación.

“Quiero decirles que Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura, en conjunto, y ella siempre lo ignoró”, dijo al aire en ¡Siéntese Quien Pueda!

Además, el también cantante alegadamente desmintió a quien fue su prometida por casi tres años en cuanto a su sostenida lealtad.

“Por otra parte, sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno”, sentenció Borrego.

Sobre el que sería el ‘tercero en discordia’, el conductor explicó que el intérprete le detalló: “Con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación”.

“Se ha mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir, ‘Aventurera’”, agregó.

“Esa es una de las razones por las cuales Baeva no ha sido despedida de la misma puesta en escena”, expuso Luis Alfonso.

Si bien él no lo nombró puntualmente, el único que a la fecha ha sido ligado sentimentalmente con la artista es Víctor González Herrera, quien ya negó los rumores.

PUBLICIDAD

¿Hijas de Gabriel Soto se enteraron de la supuesta infidelidad de Irina Baeva?

Luis Alfonso Borrego igualmente dio a conocer que aparentemente las niñas de Gabriel Soto, Elisa Marie y Alexa Miranda, se enteraron de lo que presuntamente estaba haciendo Irina Baeva.

“Me dicen que sí entraron en un conflicto cuando las mismas redes sociales les alertaron a las hijas de Gabriel sobre este cuerno que ella le estaría poniendo”, mencionó.

“Por eso él decidió terminar, porque estaba afectando la salud mental” de las menores, precisó el colaborador colombiano.