Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán sufre caída otra vez y se golpea la cadera, ¿fue hospitalizada? La cantante volvió a sufrir una caída que le afectó la cadera. Alejandra Guzmán ha enfrentado problemas de salud desde que se inyectó biopolímeros en 2009.



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Video Ale Guzmán sufre accidente y de nuevo se lastima la cadera: “Se le zafó”

Alejandra Guzmán volvió a sufrir una caída en un accidente doméstico, informó Enrique Guzmán el pasado 24 de marzo.

El reciente incidente, del que no se especicó la fecha en que ocurrió, fue provocado por una mascota: "Se tropezó con el p* perro... se le atravesó el pinche perro y se cayó y se pegó en la cadera", relató Enrique Guzmán para el programa mexicano Venga la alegría.

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A La Guzmán se le "zafó la cadera" de nueva cuenta, "porque las dos caderas que tiene son de titanio. Eso le restiró un nervio de esa pierna", explicó el cantante.

¿Alejandra Guzmán fue hospitalizada por caída?

Sobre los rumores de que la hija de Silvia Pinal fue hospitalizada por la caída que sufrió en casa, respondió: "No, no. Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, haciendo un paso de baile se le zafa el... porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien. Hoy venía yo hablando con ella".

Alejandra Guzmán solo requirió "masaje" para recuperarse, según dijo su padre.

Alejandra Guzmán tiene osteoporosis

A principios de año, Alejandra Guzmán reveló que fue diagnosticada con osteoporosis en 2025, razón por la que tuvo que poner en pausa su carrera, pues necesitaba hacerse una cirugía urgentemente.

La enfermedad puso en riesgo su movilidad y los médicos le reconstruyeron la columna vertebral.

“Joel Sánchez, el doctor que me curó, me rehízo la columna vertebral, nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros… estaba llena de osteoporosis… Tengo algo de cemento de algún muerto”, dijo para el programa ‘Ventaneado’ el 22 de enero.

En aquella ocasión, Alejandra confesó que llevaba varios meses entre cirugía y cirugía. La última se la realizó el 18 de diciembre.

La hija de Silvia Pinal aseguró que desde su retiro, lleva varios meses entre cirugía y cirugía. La última operación sucedió el 18 de diciembre de 2025.

En octubre de 2025, ella dejó ver una impactante imagen donde se puede ver con detalle su columna vertebral y cadera tras las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se sometió.

Alejandra Guzmán compartió una fotografía donde se pueden ver su columna y cadera tras las operaciones. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

Días antes, Alejandra Guzmán también había compartido una imagen de la cirugía de columna que le practicaron de emergencia. "Esta es la mejor etapa de mi sanación, este es el fin de tanto que he pasado en estos 13 años... Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada", dijo en Instagram.

Alejandra Guzmán compartió detalles de su estado de salud tras someterse a cirugía de columna. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram



Desde hace 9 años, la mamá de Frida Sofía tiene implantada una prótesis compuesta por dos piezas de titanio. Estas piezas están unidas al fémur izquierdo y derecho, y fueron colocadas en una intervención previa para reconstruir su cadera y frenar el desgaste óseo.

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El 27 de septiembre de 2022, Alejandra sufrió una caída mientras ofrecía una presentación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos y se dislocó la cadera. Fue ingresada al hospital de la Universidad George Washington.

Alejandra Guzmán sufre problemas de salud por inyectarse biopolímeros

Alejandra Guzmán ha sufrido múltiples problemas de salud a raíz de una intervención estética realizada en 2009. A la cantante le inyectaron biopolímeros.