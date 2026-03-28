Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán reaparece tras aparatosa caída y rompe reconocimiento en pleno evento Alejandra Guzmán fue la estrella invitada para develar la placa conmemorativa de la obra 'La Malinche El Musical' en la Ciudad de México. En medio del evento provocó un pequeño incidente.



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Video Ale Guzmán sufre accidente y de nuevo se lastima la cadera: “Se le zafó”

Alejandra Guzmán reapareció, luego de sufrir una caída al tropezarse con su perro. La noche del 27 de marzo, la cantante develó la placa conmemorativa del primer aniversario de 'La Malinche El Musical', sin embargo, se vio envuelta en un nuevo accidente.

Al intentar quitar la cortina que cubría el reconocimiento, 'La Reina de Corazones' tumbó la placa rompiéndola.

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"Es un honor, es mi primera develación de placa en mi vida. Gracias Nacho, gracias a todo el elenco de verdad. ¡Brillen!", fueron sus palabras antes del incidente.

Al ver la placa en piso, bromeó: "Es que tenía ganas de hacerlo. ¿No he roto nada verdad?", dijo entre risas.

Alejandra Guzmán rompe placa conmemorativa de la obra 'La Malinche El Musical'. Imagen Ernesto Buitrón/Instagram

La salud de Alejandra Guzmán

El 24 de marzo, Enrique Guzmán encendió las alarmas al ventilar que su hija había tenido una nueva caída, tras tropezarse con su perro: "Se cayó y se pegó en la cadera".

Explicó a los medios de comunicación, como Televisa Espectáculos, que a Alejandra se le "zafó la cadera" de nueva cuenta, "porque las dos caderas que tiene son de titanio. Eso le restiró un nervio de esa pierna". Sin embargo, dejó claro que, a pesar de lo aparatoso del caso, no requirió ser hospitalizada.