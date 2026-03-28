Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán reaparece tras aparatosa caída y rompe reconocimiento en pleno evento

Alejandra Guzmán fue la estrella invitada para develar la placa conmemorativa de la obra 'La Malinche El Musical' en la Ciudad de México. En medio del evento provocó un pequeño incidente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Ale Guzmán sufre accidente y de nuevo se lastima la cadera: “Se le zafó”

Alejandra Guzmán reapareció, luego de sufrir una caída al tropezarse con su perro. La noche del 27 de marzo, la cantante develó la placa conmemorativa del primer aniversario de 'La Malinche El Musical', sin embargo, se vio envuelta en un nuevo accidente.

Al intentar quitar la cortina que cubría el reconocimiento, 'La Reina de Corazones' tumbó la placa rompiéndola.

PUBLICIDAD

Más sobre Alejandra Guzmán

Así fue la impactante caída que sufrió Alejandra Guzmán en 2022
0:50

Así fue la impactante caída que sufrió Alejandra Guzmán en 2022

Univision Famosos
Alejandra Guzmán sufre caída otra vez y se golpea la cadera, ¿fue hospitalizada?
3 mins

Alejandra Guzmán sufre caída otra vez y se golpea la cadera, ¿fue hospitalizada?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán vive experiencia paranormal antes de entrar al quirófano: “Me llenó de fe”
0:53

Alejandra Guzmán vive experiencia paranormal antes de entrar al quirófano: “Me llenó de fe”

Univision Famosos
Alejandra Guzmán revela qué enfermedad padece: tuvieron que reconstruir su columna
2 mins

Alejandra Guzmán revela qué enfermedad padece: tuvieron que reconstruir su columna

Univision Famosos
A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares
1:09

A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares

Univision Famosos
Alejandra Guzmán publica reveladora foto: muestra cómo quedó su columna y cadera tras cirugías
2 mins

Alejandra Guzmán publica reveladora foto: muestra cómo quedó su columna y cadera tras cirugías

Univision Famosos
Sylvia Pasquel comparte foto con IA junto a su fallecida hermana Viridiana: "Lo que daría porque fuera real"
2:47

Sylvia Pasquel comparte foto con IA junto a su fallecida hermana Viridiana: "Lo que daría porque fuera real"

Univision Famosos
Alejandra Guzmán se operó de emergencia porque le "dio lata" la "colita": revela su papá 
0:57

Alejandra Guzmán se operó de emergencia porque le "dio lata" la "colita": revela su papá 

Univision Famosos
Alejandra Guzmán reaparece tras cirugía de emergencia: comparte foto de cómo quedó tras operación
2 mins

Alejandra Guzmán reaparece tras cirugía de emergencia: comparte foto de cómo quedó tras operación

Univision Famosos
Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”
2 mins

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Univision Famosos

"Es un honor, es mi primera develación de placa en mi vida. Gracias Nacho, gracias a todo el elenco de verdad. ¡Brillen!", fueron sus palabras antes del incidente.

Al ver la placa en piso, bromeó: "Es que tenía ganas de hacerlo. ¿No he roto nada verdad?", dijo entre risas.

Alejandra Guzmán rompe placa conmemorativa de la obra 'La Malinche El Musical'.
Alejandra Guzmán rompe placa conmemorativa de la obra 'La Malinche El Musical'.
Imagen Ernesto Buitrón/Instagram

La salud de Alejandra Guzmán

El 24 de marzo, Enrique Guzmán encendió las alarmas al ventilar que su hija había tenido una nueva caída, tras tropezarse con su perro: "Se cayó y se pegó en la cadera".

Explicó a los medios de comunicación, como Televisa Espectáculos, que a Alejandra se le "zafó la cadera" de nueva cuenta, "porque las dos caderas que tiene son de titanio. Eso le restiró un nervio de esa pierna". Sin embargo, dejó claro que, a pesar de lo aparatoso del caso, no requirió ser hospitalizada.

La noche del 27 de marzo, 'La Guzmán' dejó ver que está bien al aparecer en la develación conmemorativa de la obra de teatro 'La Malinche El Musical'.

Relacionados:
Alejandra GuzmánTeatroAccidentesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX