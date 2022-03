Francisca desea hacer telenovelas y cree que su esposo la apoyará porque "ya él no es celoso con nada"

"Desde niña siempre mi sueño era ser actriz y me toca la bendición de convertirme en conductora, pero pasa a consecuencia de Nuestra Belleza Latina. Ha pasado y me encanta, lo disfruto, me fascina, pero yo digo: '¡Caramba! De lo que yo siempre he querido hacer es lo menos que he hecho'", confesó a su amiga Ana Patricia Gámez.