Francisca deja claro si quiere un tercer bebé mientras está a punto de que nazca su segundo hijo

Video Francisca revela el nombre de su segundo bebé con Francesco Zampogna

Con 35 semanas de embarazo, Francisca está a nada de dar a luz a su segundo hijo, Franco.

Ella ya es madre de Gennaro, el niño de 2 años que tiene y comparte con su marido Francesco Zampogna.

El pasado 11 de agosto anunció en vivo en Despierta América que ya estaban esperando una segunda criatura y confirmó el nuevo y actual embarazo. Pero, ¿habrá un tercero?

Francisca responde si va por un tercer bebé

La dominicana sostuvo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram este domingo 14 de enero.

Ahí despejó varias dudas respecto a su actual estado de gestación. Por ejemplo, aclaró que ella y su esposo "buscaron" tener un segundo hijo y no fue producto de una "casualidad".

También enumeró algunas de las "cosas que no haría con Franco" y que sí llevó a cabo con Gennaro: "Mejorar las rutinas de sueño", escribió en primera instancia.

" Dejarlo que se embarre cuando coma. Llevarlo conmigo a todos lados", siguió, "comprarle menos ropa de bebé porque crecen muy rápido".

También fue clara cuando le preguntaron si "ya tiene todo listo" para cuando nazca su segundo hijo: "No", respondió junto con el emoticono de la cara riéndose hasta llorar.

Sin embargo, también dio la respuesta que quizás muchos esperaban: "¿Te gustaría tener un tercer bebé?", le preguntaron.

"Sí, 3 es mi número perfecto", contestó la presentadora.

Quizás para cuando eso ocurra, Francisca pueda darle el gusto a su madre, doña Divina Montero, quien ha dicho en Despierta América que "desea una niña" por parte de su hija.