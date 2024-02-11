Nace el segundo bebé de Francisca y su esposo Francesco Zampogna: así se reveló la noticia

Video Como una estrella del Super Bowl: así anunció Francisca el nacimiento de su bebé

Francisca y su esposo Francesco Zampogna se convirtieron en padres por segunda ocasión ya que el pequeño Franco Raffaele ya nació, así lo informaron esta mañana de domingo 11 de febrero en Despierta América en una edición especial con motivo del Super Bowl.

Jessi Rodríguez fue la encargada de dar la noticia: "Les tenemos que compartir una super noticia", dijo la presentadora al arranque del show.

PUBLICIDAD

"¡ Ya nació Franco, el hijo de Francisca, tenemos un sobrino más en esta casa!", mencionó emocionada.

"¡Mañana lo vamos a conocer aquí en Despierta América!", adelantó Raúl González, quien estaba jubiloso con la nueva buena.

Minutos después de que la noticia se reveló en la edición especial del matutino de Univision, Francisca también compartió el anuncio en Instagram. Se sabe que el alumbramiento ocurrió a las 9:50 de la mañana de este domimngo 11.

Francisca también dio a conocer así la noticia de la llegada de su segundo bebé. Imagen Francisca/Instagram



La presentadora anunció que estaba nuevamente embarazada el 11 de agosto en una emisión de Despierta América.

Un mes después, el 18 de septiembre , compartió en el show que tendría otro varón.

¿Por qué se llamará Franco Raffaele el hijo de Francisca?

Finalmente, fue el 23 de octubre que reveló en exclusiva para la revista ¡Hola! USA que su segundo bebé llevaría el nombre de Franco Raffaele, el cual ella misma eligió.

"Pensé que tenía que buscar algo parecido (al de su primogénito), un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna", explicó. Pero tras varios días y con la ayuda de sus seguidores encontró lo que buscaba.

" Franco se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros, pero que (lo) quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos", detalló.

Franco Raffaele es el segundo hijo de la pareja, su primogénito es Gennaro, quien nació el 7 de julio de 2021.