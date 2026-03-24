Christian Nodal

Surge foto inédita de Nodal con Cazzu a semanas de los reclamos del cantante relacionados a su hija

El Sacerdote mexicano Jesús Yovani compartió una postal en la que se puede ver feliz a la expareja. Hace unos días, el sonorense se lanzó en contra de la argentina por lo que sucede con la custodia de su hija en común, Inti.

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Por:Dayana Alvino
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Video Nodal niega “abandono” a su hija, le exige pruebas a Cazzu y lanza nuevas acusaciones

La relación que mantuvieron Christian Nodal y Cazzu ha vuelto a estar en el centro de la atención tras el surgimiento de una fotografía inédita en la que aparecen juntos.

Fue la tarde de este 23 de marzo que el Sacerdote Jesús Yovani compartió en su cuenta de TikTok la postal en la que aparece junto con la expareja.

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“Un placer conocerlos en persona. Hace algunos años que conocí a Christian Nodal y a Cazzu en un bautizo”, escribió él para describir la instantánea.

“Lindas y amables personas. Gracias por permitirme una foto”, añadió para concluir su breve misiva el Padre, originario de Sinaloa (México), según Milenio.

Sacerdote compartió fotografía con Nodal y Cazzu.
Sacerdote compartió fotografía con Nodal y Cazzu.
Imagen Sacerdote Jesús Yovani/TikTok

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Aunque el cura no dio detalles acerca de la fecha en la que se capturó la instantánea, en febrero de 2024 se viralizó un video en el que se podía ver a Nodal y a Cazzu en una misa, usando la misma ropa con la que aparecen en la imagen.

En el clip, el intérprete de ‘Adiós amor’ carga a un bebé mientras el religioso le coloca agua en la cabeza y dice: “Alejandro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

En aquel entonces, incluso se llegó a especular que el sacramento había sido para Inti, la pequeña que los cantantes procrearon.

Entonces, aparentemente el retrato habría sido tomado sólo unos meses antes de que el dúo anunciara públicamente su separación, en mayo de ese mismo año.

Nodal con Cazzu en un bautizo.
Nodal con Cazzu en un bautizo.
Imagen Sacerdote Jesús Yovani/TikTok

Foto de Nodal y Cazzu surge tras los reclamos del cantante

A finales del pasado febrero, Christian Nodal arremetió en contra de Cazzu luego de que ella afirmara en una reflexión que Inti le pregunta, “¿Nunca me vas a dejar?”.

En textos difundidos mediante su canal de Instagram, el cantautor aseguró que “no se me permite” ejercer sus “derechos” como padre.

Acusó que supuestamente en las “mediaciones” que tuvo con la trapera por la guarda de la niña, en Argentina, ella “hizo peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé”.

Posteriormente, ante las cámaras de Despierta América, él afirmó que la demanda que interpuso a Cazzu es para evitar que Inti esté expuesta en redes sociales.

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