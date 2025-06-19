Florinda Meza en polémica por serie: ¿se sentía culpable porque ‘Chespirito’ “dejó” a su esposa por ella?

Video ¿Florinda Meza tiene “depresión” y “punzadas en el corazón” por la serie de Chespirito?

Florinda Meza se encuentra actualmente en una polémica debido a su relación con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

La controversia surgió luego del estreno de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, en la cual se aborda que los artistas iniciaron su romance cuando él estaba casado con Graciela Fernández.

En el pasado, la intérprete que dio vida a ‘Doña Florinda’ en el famoso programa ‘El Chavo del 8’ ha contado que el comediante la “cortejó” aún encontrándose dentro de un matrimonio.

¿Cómo empezó el romance de ‘Chespirito’ y Florinda Meza?

Al principio, ha afirmado ella, lo rechazó tanto porque se trataba de su jefe como porque no era un hombre libre. Además, ella estaba comprometida con el director de televisión Enrique Segoviano.

“Lo que pasa es que yo misma pues no… me decía que no podía… era algo que no podía hacer”, dijo durante su aparición en ‘El minuto que cambió mi destino’, en 2017.

Alrededor de “como cinco años” más tarde, ella se fue “enamorando” por lo que comenzaron una historia de amor que concluyó con la muerte de Gómez.

En su autobiografía, el creador de ‘El Chapulín colorado’ aseveró que su unión con Fernández “se había deteriorado paulatinamente”, pero que sus “errores” hacia ella “se extendían hasta el campo de la infidelidad”, según Infobae.

¿Florinda Meza se sintió culpable por la separación de ‘Chespirito’ y su esposa?



Mientras hablaban sobre su vida, la periodista Adela Micha le cuestionó directamente a Florinda Meza si “en algún momento” se sintió “culpable porque Roberto dejara a su mujer” por ella.

“No, fíjate, nunca me sentí culpable”, respondió inmediatamente la también cantante, según se aprecia en el video difundo por ‘La Saga’ en enero de 2023.

Igualmente, compartió que alegadamente la ex de ‘Chespirito’ le reveló que no sentía molestia hacia ella por lo ocurrido.

“Una vez Graciela por teléfono me habló y me dijo que estaban… que sí tenía mucho coraje, me dijo: ‘Pero mi coraje no es contigo, es con él’”, recordó.

La estrella afirmó que, tras un tiempo, valoró “mucho” que Fernández le externara eso: “Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”.

Meza recordó que conversó acerca de la situación con Gómez Bolaños: “Yo le decía, ‘es que… sí yo había tenido una relación muy profunda y a punto de casarme con Enrique Segoviano’”.

“Pero le digo: ‘Si yo tengo pasado, tú tienes siete valijas, seis hijos y una esposa. Es muy difícil cuando hablábamos”, enunció.

Este 15 de junio, Florinda reaccionó tras el lanzamiento de los primeros episodios de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y, entre otras cosas, sentenció: