Fernanda Castillo creía que no era bonita: habló de las inseguridades que sufre por su peso

Esto, sin duda alguna la marcó de varias maneras. Una de ellas, relató, es que desde los 12 años está a dieta: “no comía las cosas dulces que me gustaban, no comía pastel”. Incluso, aseguró que las vacaciones y reuniones familiares “eran un tormento porque me encantaba la comida, pero la sufría, sufría amargamente, me dolía, me dolía verme en el espejo y no ser como me habían dicho que uno tenía que ser”.