Fernanda Castillo

Fernanda Castillo rompe el silencio tras críticas a su cuerpo: “Qué vergüenza”

La actriz compartió un contundente mensaje a días de que recibiera señalamientos por su aspecto físico. Previamente, levantó sospechas de que su imagen actual se debería a cuestiones laborales.

Por:
Dayana Alvino.
Fernanda Castillo, actriz de icónicas telenovelas como ‘Teresa’, finalmente rompió el silencio a días de que internautas la criticaran por su aspecto físico.

Fue luego de que el pasado lunes 12 de mayo la cuenta de TikTok de Estudios Churubusco publicara un video en el que la intérprete enviaba saludos que comenzaron los señalamientos.

Los usuarios de la red social cuestionaron la aparente pérdida de peso de la también modelo y manifestaron que “parece enferma”, de acuerdo con El Universal e Infobae.

Fernanda Castillo reacciona a “preocupación”

Ante las especulaciones, Fernanda Castillo publicó este 16 de mayo un tajante mensaje en sus historias de Instagram.

“Este mundo en el que la gente está más ‘preocupada’ por el cuerpo de los demás que de las injusticias y atrocidades que les pasan a millones de inocentes”, anotó.

“Qué vergüenza”, concluyó categóricamente su misiva la estrella de la serie ‘El señor de los cielos’, que puedes ver aquí en ViX.

Previamente, el miércoles 14, ella igualmente subió a la plataforma una ‘selfie’ que acompañó con intrigantes palabras.

“Cara y cuerpo de ‘ya casi estreno’”, apuntó, junto con un emoji de carita de preocupación, ocasionando la teoría de que su transformación es debido a un próximo proyecto laboral.

Imagen Fernanda Castillo/Instagram y Estudios Churubusco/TikTok

Fernanda Castillo ha adelgazado antes

Esta no sería la primera vez que Fernanda Castillo altera su imagen por motivos profesionales. En mayo de 2019, ella habló de su adelgazamiento tras su personaje en ‘Dulce familia’.

“Este viaje que hacemos todos de repente cuando queremos cambiar, no porque yo lo sienta u oiga la voz desde adentro, sino porque oigo afuera, las redes sociales, y eso que me dice que ‘tengo que tener’ la pompa así, la cintura de ‘este tamaño’”, dijo en ‘La saga’.

Ella reconoció que, en el pasado, había tenido problemas con aceptarse tal y como luce: “Siempre ha sido una lucha”.

Fernanda Castillo

