¿A Fernanda Castillo le afectaron los comentarios sobre su apariencia? Su esposo rompe el silencio

Video Fernanda Castillo organizó una súper fiesta de Mario Bros. para su hijo: Liam cumplió 3 años

A mediados de mayo, Fernanda Castillo reaccionó a los comentarios sobre su físico, luego de que en redes 'preocupara' a sus seguidores por su delgadez.

La actriz externó su molestia por los señalamientos sobre su apariencia.

"Este mundo en el que la gente está más ‘preocupada’ por el cuerpo de los demás que de las injusticias y atrocidades que les pasan a millones de inocentes. Qué vergüenza", escribió en sus historias de Instagram.

¿Le afectaron los comentarios a Fernanda Castillo?

Erik Hayser, con quien Fernanda Castillo se casó de manera simbólica en una ceremonia chamánica en el Amazonas en 2021, habló sobre los comentarios que la actriz recibió en redes y reveló si le afectaron anímicamente.

"No, la verdad es que no estamos al pendiente, a veces ni tiempo de leer notas como prensa de espectáculos, ni de asistir a muchas cosas, ni de escuchar la radio", explicó el actor al reportero Alan Morales en una entrevista publicada el 3 de junio en YouTube.

" Estamos bien, Fer está en uno de los mejores procesos de su vida y de su carrera como actriz interpretando personajes profundos y complejos", añadió.

Hayser señaló que "uno toma las cosas desde donde viene, y uno sabe quién es y sabe en el lugar en el que está", finalizó.

Las imágenes de Fernanda Castillo que causaron polémica

El 12 de mayo, la cuenta oficial de los Estudios Churubusco en Instagram publicó un video en el que Fernanda Castillo envía un saludo.

Las imágenes causaron polémica por la apariencia de la actriz, pues usuarios hicieron comentarios como "Se ve irreconocible", "Parece enferma", "Algo no está bien", se lee en la publicación.

Ante la ola de mensajes, Fernanda reprobó que la gente estuviera al pendiente de su físico, en lugar de hablar de "las injusticias y atrocidades" que pasan en el mundo.