Fernanda Castillo

Actriz de Teresa de luto por la muerte de ser querido: “Te vamos a extrañar”

La actriz empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su abuelo, quien estaba a punto de cumplir 100 años. Fernanda Castillo dio a conocer el fallecimiento de su ser querido este 12 de agosto.

Por:
Elizabeth González.
Fernanda Castillo atraviesa por momentos difíciles. La actriz de Teresa reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de ser querido.

La intérprete de 42 años compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su abuelito Rafael, quien el próximo diciembre cumpliría 100 años.

“Hoy, cuatro meses antes de cumplir 100 años, te fuiste abuelito Rafael. Siempre pensábamos diferente, pero cuando me hice adulta entendí que no tenía que entenderte para quererte y para ver todo lo maravilloso que construiste para nosotros, tu familia”, escribió este 12 de agosto.

La publicación de la esposa de Erik Hayser estuvo acompañada de varias fotografías, así como de un extenso texto en el que reveló que alcanzó a despedirse de su abuelito.

“Elijo recordarte haciendo bromas como en la última videollamada hace unos días, como el hombre dulce y cuidadoso que eras con mi abuela, el cariñoso ‘Ito’ que conoció Liam, lo mucho que disfrutabas manejar cuando podías y como te gustaba ir al supermercado!!! La Foren debe haberte recibido y te abrazara por todos nosotros, te vamos a extrañar”, dijo.

Además de esta publicación, Fernanda Castillo le rindió un homenaje a su abuelo a través de sus historias de Instagram, donde compartió algunos de los momentos que su hijo Liam pudo compartir con don Rafael.

Famosos como Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Maite Perroni, Andrea Legarreta, entre otros, lamentaron la pérdida de Fernanda Castillo.


