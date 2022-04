Fernanda Castillo presumió que luce fabulosa y explicó cómo ha sido su recuperación posparto

Ser mamá es una de las más grandes bendiciones y alegrías en la vida de Fernanda Castillo, quien recientemente cumplió 40 años de edad.

Sin embargo, también la enfrentó a grandes desafíos, entre ellos estar entre la vida y la muerte por una complicación en su posparto.

Ante estas pruebas, la actriz ha mostrado una gran fortaleza y resiliencia, factores que le han ayudado a sentirse bien con ella misma y con su cuerpo, según reveló en una reciente foto en bikini en la que impactó con su transformación física.

La transformación física de Fernanda Castillo



A lo largo de su carrera, Fernanda Castillo se ha enfrentado a subir y bajar de peso, lo cual la ha hecho vivir una relación complicada con su cuerpo.

En 2019, la actriz reveló en sus redes sociales que desde joven empezó con “una batalla contra su cuerpo porque no era ‘lo que debía de ser’”.

Afortunadamente, a lo largo de los años, Fernanda ha mejorado la relación con su físico, el cual vivió un cambio significativo cuando se convirtió en mamá.



Acercarse con profesionales de la salud como el Dr. Dorado, especialista en medicina metabólica, hacer ejercicio y tener un régimen de alimentación saludable y balanceado –en su caso, lleva una dieta cetogénica–, le ha ayudado a mejorar su estilo de vida, su amor propio y conseguir una figura con la que se siente cómoda y feliz.

“Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo. Ha sido un proceso de mucha disciplina y amor propio”, escribió en una reciente publicación de Instagram.



Este post, lo acompañó con una serie de fotos en bikini en donde sus torneados abdominales resaltan.



La actual y esbelta silueta que ahora presume es un gran logro para la actriz de ‘El señor de los cielos’, el cual va más allá de lo físico, ya que le ayudó a recuperarse como mujer y conseguir un cuerpo que la “hace sentir en armonía”.

Dicha armonía es notable en todas las áreas de su vida, principalmente en su maternidad.

Fernanda Castillo y su faceta como mamá



Desde su debut como madre de Liam, Fernanda Castillo se ha distinguido por su sinceridad ante las bendiciones y retos que significa ser mamá.

“Ser mama es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona”.

Mensajes similares al anterior destacan en su Instagram, en donde la actriz abraza la vulnerabilidad y deja entrever sus esfuerzos por ser la mejor mamá para Liam.

De hecho, su hijo fue el motor principal por el que se aferró a la vida cuando estuvo hospitalizada durante las primeras semanas de posparto.

“Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar, Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMÁ”.

Su hijo, su esposo Erik Hayser y su sueño de formar y disfrutar su familia con ellos fueron elementales en su proceso de recuperación y hoy, a casi un año cuatro meses de superar su delicado y grave tiempo en el hospital, Fernanda sigue encontrando en su familia su motor.



Además, en el aspecto profesional, Fernanda Castillo sigue sumando éxitos. Por ejemplo, actualmente protagoniza el musical ‘Siete veces adiós’.